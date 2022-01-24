Xbox, Call of Duty'nin PlayStation'a çıkmaya devam edeceğini doğruladı - Haberler
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Xbox, Call of Duty'nin PlayStation'a çıkmaya devam edeceğini doğruladı

Xbox, Call of Duty'nin PlayStation'a çıkmaya devam edeceğini doğruladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın aldığı haberinden birkaç gün sonra, Xbox başkanı ve Microsoft Gaming'in CEO'su Phil Spencer, Activision Blizzard oyunlarının PlayStation'a gelme olasılığı hakkında açıklama yaptı.

Microsoft'un Bethesda'yı geçtiğimiz senelerde satın almasından sonra Bethesda oyunlarıyla ilgili münhasırlık hakkındaki düşüncelerine benzer mesajlaşmaların ardından açıklama yaptı.

Xbox Başkanı Phil Spencer'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu hafta Sony'deki liderlerle iyi görüşmeler yaptık. Activision Blizzard'ı satın alma ve Call of Duty'yi PlayStation'da tutma isteğimiz üzerine mevcut tüm anlaşmaları yerine getirmek niyetimizi doğruladım. Sony sektörümüzün önemli bir parçasıdır ve ilişkimize değer veririz." ifadelerine yer verdi.

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Microsoft, Sony ve Activision Blizzard arasındaki mevcut anlaşmaları onurlandırmak için ayarlandı. Bu nedenle satın alma resmi olarak kapandıktan sonra gelen bir Call of Duty oyununun PlayStation ile bir pazarlama anlaşması varsa, Microsoft bunu onurlandıracak gibi görünüyor.

Xbox, Call of Duty'yi PlayStation'da tutacağını doğruladı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Activision Blizzard, Call Of Duty, Microsoft, Sony, xbox, Gamegar, Güncel, Haber

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