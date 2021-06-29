XANTARES Twitch'ten banlandığını açıkladı!

Türkiye'nin en ünlü CS:GO oyuncusu olan XANTARES, Almanya'nın BIG takımının formasıyla global çapta adından söz ettirmeye devam ediyor. Twitch yayınlarıyla sön dönemlerde büyük kitlelere ulaşmayı başaran XANTARES, dün Twitter'dan yaptığı açıklamayla Twitch'ten ban yediğini duyurdu. XANTARES Twitch'ten neden ban yedi? İşte detaylar!

CS:GO arenasının en önemli organizasyonlarından BIG takımında aktif olarak profesyonel oyunculuk hayatına devam eden XANTARES, açtığı Twitch yayınlarıyla oyun oynayarak keyifli sohbetler gerçekleştiriyor ve büyük kitlelere ulaşmayı başarıyordu. İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte Twitch'ten banlandığını duyurdu.

Genellikle akşam saatlerinde açtığı FPL yayınlarıyla yüksek izleyici sayısına ulaşan XANTARES,28 Haziran günü akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden Twitch'ten uzaklaştırıldığını açıkladı. Twitter'da yaptığı paylaşımda neden ban yediğini bilmediğini belirken oyuncu, üzüntüsünü dile getirdi. Sevilen oyuncunun hayranları tarafından büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalan Twitch cephesi ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.