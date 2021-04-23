'WTA Tennis Championship İstanbul Kadınlar Finali' heyecanı!

19-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen "WTA Tennis Championship İstanbul" turnuvasının final maçı Pazar günü gerçekleşecek.

19-25 Nisan tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen "WTA Tennis Championship İstanbul" turnuvasının final maçı Pazar günü gerçekleşecek. Adrenalin ve rekabet dolu maçta kadın tenisçiler kupayı kaldırmak için mücadele edecek. O heyecan dolu dakikalar canlı olarak Kanal D'de yayınlanacak.

"WTA Tennis Championship İstanbul Kadınlar Finali", 25 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet