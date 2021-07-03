World of Warcraft sistem gereksinimleri 2021! World of Warcraft kaç GB?
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World of Warcraft sistem gereksinimleri 2021! World of Warcraft kaç GB?

World of Warcraft sistem gereksinimleri 2021! World of Warcraft kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve 2004'te piyasaya çıkan, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. World of Warcraft sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, World of Warcraft sistem gereksinimleri nelerdir? World of Warcraft kaç GB? Detaylar haberimizde...

Oyunseverlerin en beğendiği fantastik rol yapma oyunları arasında yer alan World of Warcraft sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, World of Warcraft oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? World of Warcraft sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! World of Warcraft kaç GB? Sizler için derledik...

WORLD OF WARCRAFT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

World of Warcraft Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit ve daha fazlası
  • İşlemci:Intel Core i5 760 yada AMD FX-8100
  • RAM: 4 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 560 yada AMD Radeon HD 7850(Minimum 1 GB Bellek)
  • DirectX: DX 9/ Versiyon 9
  • Depolama Alanı: 70 GB

World of Warcraft Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD FX-8319 veya üst modelleri
  • RAM: 8 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290 veya üst modelleri
  • DirectX: DX 11/ Versiyon 11
  • Depolama Alanı: 70 GB

WORLD OF WARCRAFT KAÇ GB?

World of Warcraft herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 70 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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