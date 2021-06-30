World of Warcraft Chains of Domination Güncellemesi Yayınlandı
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World of Warcraft Chains of Domination Güncellemesi Yayınlandı

World of Warcraft Chains of Domination Güncellemesi Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Uzunca bir bekleyişin ardından World of Warcraft: Shadowlands'in ilk büyük güncellemesi yayınlandı.

Uzunca bir bekleyişin ardından 'in ilk büyük güncellemesi yayınlandı. World of Warcraft'ın sekizinci genişleme paketi olarak Kasım 2020'de piyasaya sürülen yapım, çıkışından tam 218 gün sonra ilk güncellemesini aldı.

Chains of Domination adındaki yama, keşfedilecek yepyeni bir bölge, daha fazla Covenant seviyesi, önümüzdeki haftadan itibaren Mythic+ için yeni bir baskın, mega zindan ve mevsimsel güncelleme dahil Shadowlands'e pek çok yenilik getiriyor.

Güncellemede oyuncuların Shadowlands ile ilgili şikayetlerinin çoğunu ele alan düzinelerce önemli değişiklik var. Kasım ayında eklenen yeni roguelike zindanı Torghast, artık bir mücadelede başarısız olmadan önce kaç kez ölebileceğiniz konusunda bir sınır getirmiyor.

Bunun yerine mücadelenizin ne kadar verimli olduğuna göre bir puan veriyor. Torghast ayrıca artık bazı şık kozmetik ödüller kazanabileceğiniz gizli seviyelere de sahip. Ek olarak oyuncular, bundan sonra Shadowlands'in dört ana bölgesinde uçabilecek ve uçamayan bineklerini The Maw'da kullanabilecekler.

Önümüzdeki haftalarda Chains of Domination güncellemesini takiben Sanctum of Domination 10-boss raid ve Tazavesh megadungeon dahil olmak üzere yeni özellikler kullanıma sunulacak. Raid kilit açma programına aşağıdan, güncelleme ile alakalı diğer detaylara ise ulaşabilirsiniz.

6 Temmuz – Normal ve Heroic Difficulties

13 Temmuz – Raid Finder Wing 1 and Mythic Difficulties (The Tarragrue, The Eye of the Jailer, The Nine)

27 Temmuz –Raid Finder Wing 2 (Soulrender Dormazain, Remnant of Ner'zhul ve Painsmith Raznal)

10 Ağustos – Raid Finder Wing 3 (Guardian of the First Ones, Fatescribe Roh-Kalo ve Kel'Thuzad)

24 Ağustos – Raid Finder Wing 4 (Sylvanas Windrunner)

Kaynak: Turkmmo

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