2022'nin en beğenilen oyunlarından birisi Wordle oyunu oldu. Wordle bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyun normalde İngilizce olarak çıkmıştı fakat sonradan Türkçe versiyonu da çıktı. Peki, Wordle oyunu nedir, nasıl oynanır? Wordle kelime oyunu bugünün cevabı nedir? Wordle kelime oyununun Türkçe versiyonu var mı? Wordle cevapları nedir? Wordle nereden ve nasıl oynanır? İşte bilgiler...

Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Sizler için bu haberimizde Wordle oyunu nasıl oynanır kısaca bilgi vereceğiz. Peki, Wordle oyunu nedir, nasıl oynanır? Wordle kelime oyunu bugünün cevabı nedir? Wordle kelime oyununun Türkçe versiyonu var mı?

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

Oyunda ilk olarak rastgele 5 harfli bir kelime tahmini yazıyoruz. Tahmin yaptıktan sonra sol alttaki Enter tuşuna basın. Ardından eğer yeşil renkli harf yanarsa o harfi doğru tahmin etmiştirsiniz demektir. Turuncu renk yanarsa da harf doğru fakat yeri yanlış demektir. Şimdi birlikte oynayalım:

- Biz ilk olarak " Haber " tahmini yaptık. Hiç renk yanmadı. Devam edelim.

" tahmini yaptık. Hiç renk yanmadı. Devam edelim. - İkinci tahminimiz " Kolye " olsun. Yine bilemedik.

" olsun. Yine bilemedik. - Üçünü tahminimizi " Vakit " olarak yapalım. Evet İ harfini bildik. V harfini de bildik ama yeri yanlış.

" olarak yapalım. Evet İ harfini bildik. V harfini de bildik ama yeri yanlış. - Diğer tahminimiz " Ceviz " oldu. Son 3 harfi bilmiş olduk. Yani kelimemiz --VİZ şeklinde olacaktır. Son 3 harfi VİZ ile bitiyor.

" oldu. Son 3 harfi bilmiş olduk. Yani kelimemiz --VİZ şeklinde olacaktır. Son 3 harfi VİZ ile bitiyor. - O zaman son tahminimiz gelsin: DÖVİZ...

Evet oyunu tamamlamış olduk. Bu şekilde günde 1 kere oynayabilirsiniz.

Wordle bugünün cevabı : DÖVİZ

NOT = Kelimelerin TDK sözlükte tanımlı olması gerekiyor. Yoksa kelime olarak algılamaz hata verir.

Haberler.com - Gündem