Wordle günün kelimesi nedir? 2 Mart Wordle Türkçe bugünkü kelime ne?

Wordle Türkçe bugünkü kelime ne? Yeni nesil kelime oyunlarından olan Wordle Amerikalı Josh Wardle'nin yaptığı bir oyundur. Oyun son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Yabancı sitelerde tanıtımı yapıldı ve birçok ünlü tarafından oynandı. Peki, Wordle günün kelimesi nedir? 2 Mart Wordle Türkçe günün kelimesi ne? Wordle bugünkü kelime ne? Wordle TR Oyna! Wordle Türkçe oyna! İşte Wordle bugünkü kelime haberimizde...

WORDLE TÜRKÇE GÜNÜN KELİMESİ NEDİR?

Wordle oyununda her gün yeni bir kelimeyi oyuncular bulmaya çalışıyor:

2 Mart Wordle günün kelimesi: ÖZGÜR

1 Mart Wordle günün kelimesi: MEŞİN

28 Şubat Wordle günün kelimesi: SAYGI

27 Şubat Wordle günün kelimesi: SAPIK

26 Şubat Wordle günün kelimesi: BARIŞ

25 Şubat Wordle günün kelimesi: TİRİT

24 Şubat Wordle günün kelimesi: KALAN

23 Şubat Wordle günün kelimesi: KALAN

22 Şubat Wordle günün kelimesi: KAKÜL

21 Şubat Wordle günün kelimesi: VARİL

20 Şubat Wordle günün kelimesi: DAHİL

19 Şubat Wordle günün kelimesi: HATIP

18 Şubat Wordle günün kelimesi: MEBUS

17 Şubat Wordle günün kelimesi: FUNDA

16 Şubat Wordle günün kelimesi: BİBER

15 Şubat Wordle günün kelimesi: ÇIĞIR

WORDLE NEDİR?

Wordle kelime oyunu 2021'in son aylarında çıkmıştır. Oyun 5 harfli bir kelime tahmin etme oyunudur. Oyunda maksimum 6 hakkınız oluyor ve 5 harfli kelimeyi sırasıyla tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Oyunu sadece web site üzerinden oynayabilirsiniz. Şuanda mobil uygulaması bulunmamaktadır. Google arama motoruna Wordle TR yazarak oyunun Türkçe versiyonunu oynayabilirsiniz.

WORDLE KELİME OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle oyununu günde sadece 1 kere oynayabilirsiniz. Yani oyun bağımlılık yapmaz. Günlük 1 bilme hakkınız ve en fazla 6 tahmin hakkınız bulunmaktadır.

Haberler.com - Gündem