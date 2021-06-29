WitcherCon İçin Resmi Etkinlik Takvimi Açıklandı
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WitcherCon İçin Resmi Etkinlik Takvimi Açıklandı

WitcherCon İçin Resmi Etkinlik Takvimi Açıklandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

WitcherCon etkinliğinde tanıtılmasını veya görmeyi beklediğimiz yapımları sizler için listelemiştik. Bugün ise, The Witcher video oyunu serisinin Twitter hesabı, CD Projekt RED ve Netflix tarafından organize edilen The Witcher serisine adanmış yaklaşan bir etkinlik olan WitcherCon'un...

WitcherCon etkinliğinde tanıtılmasını veya görmeyi beklediğimiz yapımları sizler için Bugün ise, The Witcher video oyunu serisinin Twitter hesabı, CD Projekt RED ve Netflix tarafından organize edilen The Witcher serisine adanmış yaklaşan bir etkinlik olan WitcherCon'un resmi programını yayınladı. Böylece 9 ve 10 Temmuz'da beşer adet panel izleyebileceğimizi öğrendik.

Bazıları Netflix'ten The Witcher şovuna ayrılacak ve diğerler paneller sırasında CDPR oyunlarının tarihi hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Buna ek olarak, Lauren Schmidt Hissrich, Declan de Barra, Blazej Augustynek ve Philipp Webber gibi isimler, Andrzej Sapkowski tarafından yaratılan evren hakkındaki yeni bilgiler açıklayacak.

Şüphelerimiz de doğrulandı ve etkinliğin ikinci gününde, Geralt'ın canavar avcısı olarak kökenini ve akıl hocası Vesemir'in hikayesini sunacak olan Nightmare of the Wolf'un kamera arkasından bazı görüntüler göreceğiz. . Polonya stüdyosu Spokko'dan The Witcher: Monster Slayer adlı Pokemon GO'dan ilham alan bir RPG de olacak ve Android ve iOS cihazlar için çıkış yapacak.

Ancak hepsi bu kadar değil, ayrıca oyuncularla röportajları (Henry Cavill ile ayrı bir panel olarak planlandı) ve The Witcher dünyasından karakter ve canavar figürlerinin sunumlarını da izleyebileceğiz. Kaer Morhen Kurt Okulu canavar avcılarının koltuğunda sanal bir yürüyüş gibi olacak. Yaklaşan etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı için tıklayabilirsiniz. Sayfanın ülkemize özel olarak Türkçeleştirildiğini de belirtelim.

WitcherCon'un önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini ve ve 'teki CD Projekt RED ve Netflix kanalları üzerinden izleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Kaynak: Turkmmo

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