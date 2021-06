WitcherCon 2021'in program takvimi yayınlandı! CD Projekt RED, Henry Cavil hayranlarını sevindiren bir haber verdi!

CD Projekt RED, The Witcher'ın küresel sanal etkinliği olan WitcherCon 2021'in resmi takvimini yayınlandı. The Witcher'ın yıldız oyuncusu Henry Cavil etkinlik kapmasında konuşma yapacak! WitcherCon 2021 ne zaman başlayacak?

CD Projekt RED, WitcherCon 2021 etkinliği için resmi takvimi yayınladı. Etkinlik kapmasında açıklanan takvimde The Witcher oyuncuları hayal kırıklığına uğradı. Bunun sebebi ise The Witcher 4 ile ilgili herhangi bir haberin verilmemesi.

WitcherCon 2021, The Witcher'ın küresel bir sanal kutlama etkinliği olarak düzenleniyor. Pandemi şartları sebebiyle dijital olarak düzenlenecek etkinlik, Netflix ve CD Projekt RED'in resmi YouTube, Twitch kanallarından yayınlanacak.

WitcherCon, özel sahne arkası görüntüleri de dahil olmak üzere The Witcher oyunlarının, canlı aksiyon serilerinin, anime filmlerinin ve ürünlerin yapımına ilişkin derinlemesine incelemeler sunacak.

Ayrıca, The Witcher'ın yıldız oyuncusu Henry Cavil hayranlarını da mutlu edecek bir haber verildi. Habere göre Henry Cavil, WitcherCon 2021'de Netflix adına bir konuşma yapacak.

WitcherCon 2021 etkinliği bir gün sürecek ve iki akış şeklinde düzenlenecek. İlki 9 Temmuz'da, ikincisi ise 10 Temmuz'da gerçekleşecek. Her iki etkinlikte aynı içeriğe sahip olacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.