Windows 11, Altı Yıllık Bir Akıllı Telefona Yüklendi

Uzun zamandır beklenen Windows 11, geçtiğimiz hafta itibarıyla resmen duyuruldu.

Uzun zamandır beklenen Windows 11, geçtiğimiz hafta itibarıyla resmen Microsoft, yeni nesil işletim sisteminin önizleme sürümünü hem x64 hem de Arm mimarisi için indirmeye sundu. Meraklı bir akıllı telefon tamircisi, Microsoft'un son amiral gemisi Lumia 950 XL'da Windows 11 Arm'ı çalıştırmayı başarmış gibi

Monce, bu ayın başlarında söz konusu cihazda Windows 11'in yüklü olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı, ancak daha sonra bunun telefonda uzak masaüstü aracılığıyla çalışan Windows 11 olduğunu açıkladı.

Fakat bu sefer, Lumia 950 XL'a Windows 11 Arm'ın yerel bir sürümünü yüklediğini söyledi. Qualcomm'un Snapdragon 810 yonga setini kullanan akıllı telefon, Windows 11'i çalıştırırken bir hayli zorlanıyor. Özellikle ekrana iki kez dokunurken, dosya gezginini başlatırken, başlat menüsüne basarken ve diğer görevleri gerçekleştirirken gecikmeler yaşanıyor.

Ayrıca ekran döndürme işlevi de sorunlu görünüyor. Her şeye rağmen bir akıllı telefonda Windows 11 kullanıcı arayüzünün nasıl göründüğü ve Snap Layouts gibi özelliklerin küçük bir ekranda nasıl çalışacağı hakkında harika bir fikir ediniyoruz. Bunun da ötesinde yeni Windows'un altı sene gibi eski sayılabilecek bir telefonda çalışıyor olması gerçekten etkileyici.

Windows 11 önizlemeleri henüz desteklemiyor. Microsoft, Google Play uygulama mağazasını Windows 11'e getirmek için Amazon AppStore ile anlaştı. Bu da, yeni işletim sistemine Android uygulamalarını indirmek için Microsoft'un yanı sıra Amazon hesabınızın da olması gerektiği anlamına geliyor.

Windows 11'in Lumia 950 XL üzerinde nasıl çalıştığını görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo