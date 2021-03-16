Wilma Elles kimdir? Girift dizisi Wilma Elles kimdir?

Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Peki, Girift dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Giriftin başrollerinde Wilma Elles rol alacak. Wilma Elles kimdir? Girift dizisi Wilma Elles kimdir?

Kanal D, izleyicilerini yepyeni bir diziyle buluşturacak. Sadece dijital platform üzerinden izlenilebilecek Girift dizisi için geri sayım başladı. Girift dizisi internete özel ve ücretsiz olacak. Yayın hayatına yenilikler getiren Kanal D bu sefer internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yerini alıyor. Girift, yakında Kanal D mobil uygulamaları, Youtube Kanal D ve kanald.com.tr de izleyicileriyle buluşacak. Peki, Girift dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Giriftin başrollerinde Wilma Elles rol alacak. Wilma Elles kimdir? Girift dizisi Wilma Elles kimdir? İşte Wilma Elles biyografisi!

WİLMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles 18 Ekim 1986'da Köln/ Almanya'da dünyaya gelmiştir. Türk-Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve moda tasarımcısıdır. Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra adını "Aslı Elles" olarak değiştirdiğini açıkladı.

Wilma Elles, beş çocuklu bir ailenin ikincisi olarak Batı Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Köln şehrinde doğdu. Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından itibaren okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk, gitar, müzik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.

2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü , "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı. Çekimlerin başında Türkçe konuşamadığından, daha fazla Türkçe öğreninceye kadar rolünü ezberledi.

Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. 2013'te EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015'te Altın Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Türkiye'yi çok sevdiği bilinen Wilma Elles, Türk vatandaşı olup ve bir Türk ismini adına eklemek istemiştir. Başka kültürlere ilgisinin çok olduğunu bildiren sanatçı, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bölümü'nde İslâm Bilimleri'ni birincilikle bitirmiştir.

Elles, 2013-2014 yılları arasında Gurbette Aşk dizisinde başrol karakteri Helga'yi oynamış ve 2015 yılında Filinta dizisinde Anita diye bir ajanı canlandırdı. 2016 yılında atv kanalında Yeter dizisinde başrol karakteri İdil'i canlandırmı?tır. 2019-2020 yılları arasında Kanal D`de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Nadya karakterini canlandıran Wilma Elles, 2020 yılında OnurAkayMedya tarafından "Yılın Annesi" seçildi. Elles'e verilen bu ödül magazin programlarında ve sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Wilma Elles'in özel hayatına dair bilgiler;

Wilma Elles, 21 Temmuz 2015'te sevgilisi iş adamı Kerem Göğüş'le olan birlikteliğinden ikiz bebek dünyaya getirmiştir. Mart 2019'da ise ayrıldıklarını ifade etmiştir.

Elles, anadili Almanca'nın dışında İngilizce, Fransızca ve Türkçe konuşabilmektedir. Wilma Elles yabancı kültürlere ilgisini anlattı. Nisan 2016 yılı itibarıyla Alman vatandaşlığının yanında Türk vatandaşlığına geçti ve yeni kimliğini Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Filmografisi

Arka Sokaklar (2019-2020) Nadya

Yeter (2015-2016) İdil

Senden Bana Kalan (2015) Emma

Emicem Hospital (2015)

Filinta 2015 Anita Von Wilhelm

Ulan İstanbul 2015 (Konuk Oyuncu-1 Bölüm)

Kızılelma 2014 Tetikçi Elsa

Gurbette Aşk Bir Yastıkta 2013

Bu İşte Bir Yalnızlık Var 2013

Kahireli Palas 2013

Laz Vampir Tirakula 2012

Çanakkale Ruhu 2012

Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013, Caroline[5]

Ihr mich auch, 2010, Tina Schulz

Spurlos verschwunden,2010, Sat1

Fahr zur Hölle Gott, 2010, Lilly

Das dicke Ding,2010, Sony Pictures

Stumme Schreie,2010, Signe Lanz

Türk Usulü, 2008, Maria [6][7]

Evercall, 2008, Dr. Energy

Arbeitstitel: Der Richter, 2008, Yasmina

Komissar Stolberg, 2007, Petra Schnuck

Das Weinen davor,2007, Kika

Soko Köln, 2007, Frau Reese

Hafen der Hoffnung- Die Gustloff, 2007, Lieselotte

Gameshow Marathon, 2007, Glücksfee

One day lovers, 2007, Sylvia

Finanzcheck, 2007, Daniela, Teufel, Engel

Satan Claus, 2007, Jessica Krank

Das Spielzeug, 2007, Van

Der Kanon, 2007, Demokratie, Verwalterin

Cauliflower Power, 2007, Caulie, Daulie, Anne

Heilige Konflikte, 2007, Schwester Katharina

Zeltgeflüster, 2007, Fiona

Kill or be killed, 2007, Sibyll

Speak my language, 2006, Natascha

Ich und die Anderen, 2006, Nicky

Fairy Tell, 2006, Therapeutin

Eine traumhafte Beziehung 2005, Susanne

Das Puppenspiel, 2005, Puppy

GİRİFT DİZİSİ WİLMA ELLES KİMDİR?

Wilma Elles, dizide İçişleri Bakanlığı'na bağlı Komiser Asya'yı canlandıracak.