Wilma Elles'den güzelleşmek isteyen kadınlara uyarı

Yoğun iş temposuna rağmen cilt bakımı yaptırmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu Wilma Elles, güzelleşmek isteyen kadınları merdiven altı işletmelere yönelik uyardı. Son dönemlerde ehliyetsiz kişiler tarafından cilt bakımı ve estetik adı altında faciayla sonuçlanan operasyonlar yapıldığına dikkat çeken Elles, kesinlikle bilindik ve kendini ispatlamış yerler dışında mecra aramamaları yönünde kadınlara uyarılarda bulundu.

Ünlü oyuncu Wilma Elles yoğun iş temposuna rağmen güzelleşmek uğruna cilt bakımı yaptırmayı ihmal etmiyor. Merdiven altı işletmelere yönelik kadınları uyaran Elles, mutlaka kaliteli yerler tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Almanya'dan geldiğinden beri aynı zamanda eski dostu olan Özlem Aksünger'e cilt bakımı yaptırdığını dile getirirken, facia ile sonuçlanan operasyonları duyduktan sonra kadınları uyarmadan geçemedi. Kristal Güzellik Merkezi sahibi Özlem Aksürger ise rastgele yerler tercih edilmemesi yönünde kadınlara uyarılarda bulunurken, "Güzelleşeyim derken sonunda üzülebilirsiniz, var olan güzelliğinizi de kaybedebilirsiniz" diye konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel