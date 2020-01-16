Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
Haberler » Dünya » Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz - Haberler

Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz

Wikipedia'nın Türkiye'de erişime açılmasının ardından konuşan Wikimedia Vakfı “Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz " dedi.

16.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56
Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Wikipedia 'de 3 yıl aradan sonra yeniden erişime açıldı.


Geçen sene erişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran Wikimedia Vakfı konuyla ilgili euronews'e gönderdiği açıklamada "Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz " dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler