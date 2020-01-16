Wikipedia: Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz

16.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56

Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Wikipedia Türkiye'de 3 yıl aradan sonra yeniden erişime açıldı.



Geçen sene erişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran Wikimedia Vakfı konuyla ilgili euronews'e gönderdiği açıklamada "Türkiye halkıyla yeniden bir araya gelmekten mutluyuz " dedi. Euronews.com'da Görüntüle