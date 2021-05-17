WHO ve ILO'nun araştırmasına göre uzun çalışma saatleri yüzünden her yıl 745 bin kişi ölüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

WHO ve ILO'nun araştırmasına göre uzun çalışma saatleri yüzünden her yıl 745 bin kişi ölüyor

WHO ve ILO'nun araştırmasına göre uzun çalışma saatleri yüzünden her yıl 745 bin kişi ölüyor
BBC - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzun çalışma saatleri yüzünden dünyada her yıl 745 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), uzun çalışma saatleri yüzünden dünyada her yıl 745 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

WHO ve Uuslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından bu konuda yapılan ilk küresel araştırma, 2016 yılında yüz binlerce kişinin uzun çalışma saatlerinin yol açtığı inme, kalp hastalıkları ve kalp krizi gibi nedenlerle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Yapılan araştırma uzun çalışma saatlerinin özellikle Güney Doğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde yaşayan insanlar arasında en fazla can kaybına yol açtığını da gösterdi.

WHO yetkilileri, bu durumun koronavirüs salgını koşullarında daha da kötüleşmiş olabileceğini söylüyor.

Araştırmanın korkutan bulguları

Araştırma, haftada en az 55 saat çalışan birinin, 35-40 saat çalışan birine göre felç geçirme riskinin yüzde 35, kalp hastalıkları riskinin de yüzde 17 arttığını ortaya koydu.

Araştırmatya göre uzun çalışma saatleri nedeniyle ölenlerin dörtte üçüne yakını, orta yaş ve üzeri erkekler olduğunu da gösterdi.

Dikkat çekilen bir başka nokta ise bu ölümlerin uzun saatler çalışılan dönemlerde değil yaşamın daha sonraki yıllarında, bazen onlarca yıl sonra meydana gelmesi.

Pandeminin etkisi

Araştırma aslında pandemi dönemini kapsamıyor. Ancak WHO yetkilileri, evden çalışma ve ekonomideki yavaşlamanın pandemi döneminde uzun çalışma saatlerine bağlı sağlık risklerini artırmış olabileceğini düşünüyor.

WHO yetkilisi Frank Pega, "Ülkeler kapanma önlemleri ilan ettiği zaman, çalışma saatlerinin ortalama yüzde 10 civarında yükseldiğine ilişkin veriler var" diye konuştu.

Araştırma, uzun saatler çalışmanın işle bağlantılı hastalıkların hemen hemen üçte birini, yani en büyük meslek hastalığı sebebi grubunu oluşturduğunu gösteriyor.

WHO, işverenlerin bundan böyle çalışanlarıyla ilgili mesleki sağlık sorunlarını değerlendirirken bu bulguları dikkate almasını önerdi.

Frank Pega, "Çalışma saatlerini sınırlamak çalışanların sağlığı için faydalı olduğu kadar, verimliliği artırdığı da biliniyor" dedi.

Pega, "Ekonomik kriz döneminde çalışma saatlerini artırmamak bu bakımdan gerçekten akıllıca bir tercih olacaktır" diye konuştu.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Hande Erçel Burak Sergen
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
WHO ve ILO'nun araştırmasına göre uzun çalışma saatleri yüzünden her yıl 745 bin kişi ölüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 12:18:10. #1.11#

title