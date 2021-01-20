WHO: Koronavirüsün mutasyon uğramış türü, İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldüğünü açıkladı.

WHO, haftalık raporunda, son bir haftada 10 ülkede daha, mutasyona uğramış koronavirüs görüldüğünü duyurdu.

Örgüte göre, koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve İngiltere'deki kadar bulaşıcı olduğu düşünülen mutasyona uğramış türü ise şimdiye kadar 23 ülkede görüldü.

İngiltere'deki uzmanlar, varyantın koronavirüsün mutasyon geçirmemiş türüne göre yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söylemişlerdi.

Ölü sayısı rekor düzeyde arttı

WHO'ya göre geçen hafta koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyede artarak 93 binin üzerine çıktı. Bu süre içinde 4,7 milyon yeni vaka rapor edildi.

Dünyada Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı bugün itibarıyla 2 milyon 68 bini geçerken, yeni varyantlar büyük endişe kaynağı.

Birçok ülke, aşı yaygınlaşıncaya kadar enfeksiyonları yavaşlatmanın yollarını arıyor.

ABD ve Avrupa'daki büyük aşılama seferberliği, pandeminin yakında sona erebileceğine dair umutları artırmıştı.

Avrupa Birliği (AB) dün, Ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'nin aşılanmasının planlandığını duyurdu.

Ancak birçok AB üyesi ile aralarında Rusya ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler henüz aşılama programlarına hız veremedi.

ABD, hem vaka hem de ölü sayısıyla koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda.

Bugün Donald Trump'tan başkanlık görevini devralacak Joe Biden, ana önceliğinin salgınla mücadele olduğunu ve "işi şansa bırakmayacaklarını" söylüyor.