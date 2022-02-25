WhatsApp'tan yeni özellik: Arama kısayolu nasıl kullanılır?

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a kolay arama kısayolu özelliği geldi. Şu anda Beta kullanıcılarına sunulan yeni özelliğin yakında tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Peki, Arama kısayolu nasıl kullanılır? Cevabı haberimizde...

WHATSAPP ARAMA KISA YOLU NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Birçok mesajlaşma uygulaması artık uygulama içi aramalarda da iyileştirmeler ve güncellemelerle yeni özellikler getirmeye başladı. Mesajlaşma uygulaması denilince ilk akla gelen uygulamalardan biri olan WhatsApp'ta bu konuda yeni bir güncellemeyi kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp arama kısayolu özelliği ile uygulama içerisindeki arama düğmesi daha geniş bir edinecek.

WhatsApp arama kısa yolu butonu kişilerin bilgi sayfasında ve sohbetlerde bulunacak. Yeni arama mesajı kısayolu ile kullanıcılar, aramak istedikleri herhangi bir kelime veya cümleyi bu arayüz ile arayabilecekler. WhatsApp'ın 2.22.6.3 sürümünde bulunan arama kısayolu özelliği, henüz test aşamasında ve yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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