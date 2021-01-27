WhatsApp'ta virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

WhatsApp'ta virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor

27.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:44

Kişisel verilerin paylaşılmasına yönelik zorunlu güncelleme krizinin ardından Whatsapp kullanıcıları yeni bir tehditle karşı karşıya. Yeni fark edilen bir kötü amaçlı yazılımın, Whatsapp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve Whatsapp'ta kontrolünü ele geçirdiği öğrenildi.

Kullanıcıların kontrolü dışında rehberindeki kişilere mesaj atmaya sebep olan kötü amaçlı bir yazılım WhatsApp üzerinden yayılıyor. Virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, fark ettiği bu virüsü Twitter üzerinden paylaşarak uyarıda bulundu. Bu tür mesajlar alan kullanıcıların bağlantıya tıklamaması ve oradaki herhangi bir dosyayı telefonlarına indirmemesi gerekiyor.

BİLDİRİMLER ÜZERİNDEN KONTROLÜ ELE GEÇİRİYOR

Virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko Twitter üzerinden paylaştığı videoda "WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" açıklamasında bulundu.

İndirme bildirimi atan bu virüs yazılımı kullanıcı onayladıktan sonra telefonunu ele geçiriyor. Kullanıcıların WhatsApp'dan gelen linklere karşı dikkatli olması gerekiyor.

WhatsApp'ta virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor
WhatsApp'ta virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor
Haber Yorumları (2)
ÖNCELİKLE MERHABALAR: Merhaba, ismimle başlamayacağım benim hayatımda whatsappda sadece dersler ile alakalı eğer whatsapp yönetileri türkçe not almak istiyorsa buyurabilir fotoğraflarıma gelirse günlük keyfini kaçırmak istiyorsa baksın benim gizlim saklım yok bir çıplakken bakmasın ha utanıyor insan
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NE: WhatsApptan bizeneeeeeeeeeeeeeeeeeee
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Ceyda Düvenci Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Josef De Souza Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: WhatsApp'ta virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 20:12:41. #1.16#
title