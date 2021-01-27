WhatsApp'ta virüs alarmı! Tüm kontrolü ele geçiriyor

Kişisel verilerin paylaşılmasına yönelik zorunlu güncelleme krizinin ardından Whatsapp kullanıcıları yeni bir tehditle karşı karşıya. Yeni fark edilen bir kötü amaçlı yazılımın, Whatsapp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve Whatsapp'ta kontrolünü ele geçirdiği öğrenildi.

Kullanıcıların kontrolü dışında rehberindeki kişilere mesaj atmaya sebep olan kötü amaçlı bir yazılım WhatsApp üzerinden yayılıyor. Virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko, fark ettiği bu virüsü Twitter üzerinden paylaşarak uyarıda bulundu. Bu tür mesajlar alan kullanıcıların bağlantıya tıklamaması ve oradaki herhangi bir dosyayı telefonlarına indirmemesi gerekiyor.

BİLDİRİMLER ÜZERİNDEN KONTROLÜ ELE GEÇİRİYOR

Virüs programı araştırmacısı Lukas Stefanko Twitter üzerinden paylaştığı videoda "WhatsApp mesaj bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonundan diğer kullanıcılara yayılıyor" açıklamasında bulundu.

İndirme bildirimi atan bu virüs yazılımı kullanıcı onayladıktan sonra telefonunu ele geçiriyor. Kullanıcıların WhatsApp'dan gelen linklere karşı dikkatli olması gerekiyor.