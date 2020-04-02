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Instagram, Whatsapp, Facebook, Teknoloji

WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü mü? Açıklama Geldi!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a neden erişim sağlanamıyor? İşte detaylar.

WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü Mü?

Şu anda WhatsApp'dan resim gönderilemiyor ve alınamıyor.

02.04.2020 00:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:50
WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü mü? Açıklama Geldi!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a neden erişim sağlanamıyor? İşte detaylar.

WhatsApp, Instagram ve Facebook Çöktü Mü?

Şu anda WhatsApp'dan resim gönderilemiyor ve alınamıyor. Instagram'da resimler yüklenmiyor. Facebook'ta da aynı şekilde akış yüklenmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Ömer Fatih Sayan konu hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ömer Fatih Sayan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir."

Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 1, 2020

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram ve Facebook şu an hizmet vermiyor. Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Instagram, WhatsApp ve Facebook'un çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar Twitter üzerinden sürekli Instagram ve WhatsApp'ın çöktüğünü paylaşmakta.

Yaşanan sorunun kısa süre içerisinde düzeleceğini tahmin etmekteyiz.

Kaynak: Tamindir

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