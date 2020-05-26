WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı
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WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca kişinin kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcıları kızdıracak bir hata ortaya çıktı. Sohbet kayıtlarının yedeklenmesinde uçtan uça güvenlik uygulaması olmaması nedeniyle bilgiler güvenli ortamda saklanamadığı ifade edildi.

26.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 26.05.2020 00:39

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, bir güvenlik açığı ile gündemde.

WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde uçtan uca güvenliği yok. Yani siz konuşma kayıtlarınızı düzenli olarak yedeklerken, aslında yedeklediğiniz kayıtlarınız pek de güvenli bir ortamda saklanmıyor.

GÜNCELLEME HAZIRLIĞI VAR

Kullancıların rahatsız eden bu açık sonrası WhatsApp harekete geçti. WhatsApp'ın bu yönde yeni bir güncelleme hazırlığında olduğu öğrenilirken, güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı

Manşet

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