WhatsApp'ın gizlilik skandalı sonrası Türkiye'den dev hamle: Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatı bu yıl başlıyor
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WhatsApp'ın gizlilik skandalı sonrası Türkiye'den dev hamle: Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatı bu yıl başlıyor

14.01.2021 07:34 | Son Güncelleme: 14.01.2021 07:47

WhatsApp'ın sözleşme hamlesi bazı acil önlemleri de gündeme getirdi. Fizibilite çalışmaları sürdürülen "Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi"nin inşaatına bu yıl başlanacak. 308 dönüm üzerinde kurulacak tesis sayesinde artık Türkiye'nin verileri Türkiye'de kalacak. Sistemler nükleer, elektromanyetik saldırılarda bile kesintiye uğramayacak.

WhatsApp gibi uygulamaların oldubitti veri emrivakisi Türkiye'yi bu alanda hızla önlemler almaya yöneltti. Uluslararası standartlarda bir veri merkezi için kolları sıvayan Hükümet, Türkiye'nin en kritik tesisini Ankara'da inşa edecek.

308 DÖNÜME İNŞA EDİLECEK

Nükleer, elektromanyetik saldırılar dahil sistemlerin kesintiye uğramadan devam edeceği bir tesis planlanırken, 308 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan tesiste teknolojik ekipmanların yer alacağı 15 bin metrekare bir beyaz alan oluşturulacak.

GÖMÜLÜ VE GİZLİ OLACAK

4 bölgeden oluşacak olan tesisin birinci bölgesinde gömülü bir tesis yer alacak. Nükleer bir saldırıda dahi o tesis kendisini kapattığı zaman aylarca oradaki personel için hem yaşam alanları olacak, hem de sistemler hiç kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek. Ulusal güvenlik nedeniyle tesisin yerinin gizli tutulması planlanırken, projenin gerçekleştirileceği yer ve çevresi, "güvenli alan" ilan edilecek, bölgede konut ve yerleşim alanlarının inşasına izin verilmeyecek.

TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hayata geçireceği Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile Türkiye'nin verilerinin Türkiye'de kalması sağlanacak. Daha önce fizibilite ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalarına başlanılan veri merkezi ile kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tekbir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, yönetilebilir bir ekosistem tasarlandı.

SİBER KALKAN

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek. Tek noktadan yönetimin sağlanması ile siber güvenlik tehditleri önlenebilecek ve bilgi güvenliği bakımından güçlü bir altyapı oluşturulacak. Projenin fizibilite çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, özellikle WhatsApp'ın veri güvenliği ihlali sonrasında çalışmanın daha da hızlandırılarak bu yıl inşaat faaliyetlerinin başlamasının planlandığı öğrenildi.

WhatsApp'ın gizlilik skandalı sonrası Türkiye'den dev hamle: Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi'nin inşaatı bu yıl başlıyor
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