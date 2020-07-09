WhatsApp Hareketli Çıkartmalar Özelliği Kullanıma Sunuldu
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WhatsApp Hareketli Çıkartmalar Özelliği Kullanıma Sunuldu

Hareketli çıkartmalar, en çok talep edilen özelliklerden bir tanesiydi. Kullanıcıların sohbet ederken çok sayıda çıkartma kullandığını belirten WhatsApp, geçtiğimiz hafta hareketli çıkartmaları ekleyeceğini duyurmuştu.

WhatsApp Hareketli Çıkartmalar Özelliği Kullanıma Sunuldu
09.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:29

Hareketli çıkartmalar, en çok talep edilen özelliklerden bir tanesiydi. Kullanıcıların sohbet ederken çok sayıda çıkartma kullandığını belirten WhatsApp, geçtiğimiz hafta hareketli çıkartmaları ekleyeceğini duyurmuştu. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hareketli çıkartmalar özelliği kullanıma sunuldu.

WhatsApp, geçtiğimiz hafta birçok özellik duyurmuştu. Bu özelllikler arasında hareketli çıkartmalar, web ve masaüstü sürümü için karanlık mod desteği, karekod (QR kodları) ve grup görüntülü konuşma özelliğinde birtakım iyileştirmeler yer alıyordu. Duyurulan özellikler yavaş yavaş WhatsApp'a eklenmeye başladı. WhatsApp, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte hareketli çıkartmalar özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Birçok kullanıcı, Telegram'da yer alan hareketli çıkartmaların WhatsApp'a eklenen hareketli çıkartmalardan daha iyi olduğunu belirtti.

WhatsApp Hareketli Çıkartmalar Özelliği Nasıl Kullanılır?

WhatsApp'ta hızlı ve pratik bir şekilde hareketli çıkartmalara erişebilirsiniz. Peki, hareketli çıkartmalar özelliği nasıl kullanılır? Hareketli çıkartmalar özelliğini kullanmak için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp'I açın ve hemen ardından bir sohbet penceresine dokunun.

WhatsApp'ın emoji simgesine dokunun. Bu işlemin ardından bir emoji penceresi açılacaktır. Alt kısımda yer alan çıkartma simgesine dokunun.

Daha sonra "+" simgesine dokunarak mağazada yer alan çıkartma listesine erişin. Açılan sayfa üzerinden hareketli ve hareketsiz çıkartmaları indirebilirsiniz.

Animated stickers are available now. pic.twitter.com/gYNQyqCoe6

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 8, 2020

Kaynak: Tamindir

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