WhatsApp çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi WhatsApp problem mi var, Whatsapp ne zaman düzelecek?
8 Eylül 2025 tarihinde WhatsApp'ta yaşanan erişim sıkıntıları, kısa sürede sosyal medyada gündemin ilk sıralarına taşındı. Uygulamaya bağlanmakta güçlük çeken kullanıcılar, "WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce kişinin aynı anda problem yaşaması, platformun genel durumuna dair merakları artırdı.
Aynı günün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp üzerinden giriş yapma, mesaj gönderme ve içerik görüntüleme gibi temel işlevlerde kesintiler gözlemlendi. Bu durum, kullanıcıların sosyal medyada yoğun şekilde paylaşım yapmasına ve konunun dijital gündemde hızla öne çıkmasına neden oldu. Ortaya çıkan bu teknik aksaklık sonrası, erişim sorununun kaynağı ve süresine ilişkin sorular daha da çoğaldı.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaşanan kısa süreli erişim problemleri, kullanıcıların akıllarına "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu getirdi. Ancak yapılan kontroller sonucunda uygulamada genel bir kesinti olmadığı görüldü.
GENEL DURUM
Uluslararası servis takip platformları olan Downdetector ve Outage.Report verilerine göre, WhatsApp için olağan dışı bir yoğunluk ya da küresel çapta bir arıza rapor edilmedi. Ayrıca WhatsApp'ın bağlı bulunduğu Meta şirketinden de herhangi bir kesinti ya da teknik problem açıklaması yapılmadı.
UZMAN GÖRÜŞLERİ
Uzmanlara göre bazı kullanıcıların yaşadığı problemler, sistemsel bir arızadan değil; bireysel nedenlerden kaynaklanıyor. Bunlar arasında:
• İnternet bağlantısı sorunları
• Mobil cihaz önbelleği problemleri
• Geçici uygulama hataları
yer alıyor.
KULLANICILARA ÖNERİLER
WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, erişim sorunu yaşayan kullanıcılara şu adımları öneriyor:
• Uygulamayı yeniden başlatmak
• İnternet bağlantısını kontrol etmek
• Cihaz önbelleğini temizlemek
SON 24 SAATTE RAPORLANAN KESİNTİLER
Son 24 saatlik verilere göre WhatsApp'ta herhangi bir küresel kesinti gözlemlenmedi. Bildirilen hatalar daha çok bölgesel ve kişisel kaynaklı erişim sorunlarıyla sınırlı kaldı.