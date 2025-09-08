WhatsApp çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi WhatsApp problem mi var, Whatsapp ne zaman düzelecek?

Aynı günün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp üzerinden giriş yapma, mesaj gönderme ve içerik görüntüleme gibi temel işlevlerde kesintiler gözlemlendi. Bu durum, kullanıcıların sosyal medyada yoğun şekilde paylaşım yapmasına ve konunun dijital gündemde hızla öne çıkmasına neden oldu. Ortaya çıkan bu teknik aksaklık sonrası, erişim sorununun kaynağı ve süresine ilişkin sorular daha da çoğaldı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaşanan kısa süreli erişim problemleri, kullanıcıların akıllarına "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu getirdi. Ancak yapılan kontroller sonucunda uygulamada genel bir kesinti olmadığı görüldü.

GENEL DURUM

Uluslararası servis takip platformları olan Downdetector ve Outage.Report verilerine göre, WhatsApp için olağan dışı bir yoğunluk ya da küresel çapta bir arıza rapor edilmedi. Ayrıca WhatsApp'ın bağlı bulunduğu Meta şirketinden de herhangi bir kesinti ya da teknik problem açıklaması yapılmadı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlara göre bazı kullanıcıların yaşadığı problemler, sistemsel bir arızadan değil; bireysel nedenlerden kaynaklanıyor. Bunlar arasında:

• İnternet bağlantısı sorunları

• Mobil cihaz önbelleği problemleri

• Geçici uygulama hataları

yer alıyor.

KULLANICILARA ÖNERİLER

WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, erişim sorunu yaşayan kullanıcılara şu adımları öneriyor:

• Uygulamayı yeniden başlatmak

• İnternet bağlantısını kontrol etmek

• Cihaz önbelleğini temizlemek

SON 24 SAATTE RAPORLANAN KESİNTİLER

Son 24 saatlik verilere göre WhatsApp'ta herhangi bir küresel kesinti gözlemlenmedi. Bildirilen hatalar daha çok bölgesel ve kişisel kaynaklı erişim sorunlarıyla sınırlı kaldı.