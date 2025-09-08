Haberler

WhatsApp çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi WhatsApp problem mi var, Whatsapp ne zaman düzelecek?

WhatsApp çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi WhatsApp problem mi var, Whatsapp ne zaman düzelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Eylül 2025 tarihinde WhatsApp'ta yaşanan erişim sıkıntıları, kısa sürede sosyal medyada gündemin ilk sıralarına taşındı. Uygulamaya bağlanmakta güçlük çeken kullanıcılar, "WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce kişinin aynı anda problem yaşaması, platformun genel durumuna dair merakları artırdı.

Aynı günün sabah saatlerinden itibaren WhatsApp üzerinden giriş yapma, mesaj gönderme ve içerik görüntüleme gibi temel işlevlerde kesintiler gözlemlendi. Bu durum, kullanıcıların sosyal medyada yoğun şekilde paylaşım yapmasına ve konunun dijital gündemde hızla öne çıkmasına neden oldu. Ortaya çıkan bu teknik aksaklık sonrası, erişim sorununun kaynağı ve süresine ilişkin sorular daha da çoğaldı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaşanan kısa süreli erişim problemleri, kullanıcıların akıllarına "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu getirdi. Ancak yapılan kontroller sonucunda uygulamada genel bir kesinti olmadığı görüldü.

GENEL DURUM

Uluslararası servis takip platformları olan Downdetector ve Outage.Report verilerine göre, WhatsApp için olağan dışı bir yoğunluk ya da küresel çapta bir arıza rapor edilmedi. Ayrıca WhatsApp'ın bağlı bulunduğu Meta şirketinden de herhangi bir kesinti ya da teknik problem açıklaması yapılmadı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzmanlara göre bazı kullanıcıların yaşadığı problemler, sistemsel bir arızadan değil; bireysel nedenlerden kaynaklanıyor. Bunlar arasında:

• İnternet bağlantısı sorunları

• Mobil cihaz önbelleği problemleri

• Geçici uygulama hataları

yer alıyor.

KULLANICILARA ÖNERİLER

WhatsApp yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, erişim sorunu yaşayan kullanıcılara şu adımları öneriyor:

• Uygulamayı yeniden başlatmak

• İnternet bağlantısını kontrol etmek

• Cihaz önbelleğini temizlemek

SON 24 SAATTE RAPORLANAN KESİNTİLER

Son 24 saatlik verilere göre WhatsApp'ta herhangi bir küresel kesinti gözlemlenmedi. Bildirilen hatalar daha çok bölgesel ve kişisel kaynaklı erişim sorunlarıyla sınırlı kaldı.

WhatsApp çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi WhatsApp problem mi var, Whatsapp ne zaman düzelecek?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Yerlikaya 'Provokasyona müsaade yok' dedi, Özel'den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin

Bakan Yerlikaya "Provokasyona müsaade yok" dedi, Özel'den yanıt geldi
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP binasında polis barikatı! Arbede yaşandı, gerginlik had safhada
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı

A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi

CHP'de Gürsel Tekin krizi! İstanbul'un 6 ilçesinde eylem yasağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.