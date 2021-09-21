WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Beta 2.21.20.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcıları yeni bir özellikle buluşturdu. Artık tanınmayan kişilerden gelen spam veya tehdit içerikli mesajlar rahatlıkla şikayet edilebilecek.

iOS VE ANDROİD İÇİN YAYINLANDI

Söz konusu değişiklik, daha önce iOS işletim sistemine sahip kullanıcılar tarafından beta aşamasında test edilmişti. Android'e de eklenen özelliği kullanabilmek için şikayet edilecek mesajın üzerine basılı tutarak seçmek ve hemen ardından sağ üst kısımdan "Bildir" butonuna tıklamak gerekiyor.

ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ DE GELMİŞTİ

WhatsApp, son olarak çoklu cihaz desteği özelliğini de Türkiye'de kullanıma sunmuştu. Böylece kullanıcılar, artık telefonda internet bağlantısı gerekmeden uygulamayı farklı cihazlardan kullanabiliyorlar.

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