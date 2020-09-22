WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı
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WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği çok yakında geliyor. Kullanıcıların merakla beklediği yeni özellik sayesinde WhatsApp hesabı 4 farklı cihazda aynı anda kullanılabilecek. Öte yandan yıllardır beklenen özelliğin ekran görüntüleri de paylaşıldı.

22.09.2020 20:40 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:03

Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'a, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak yeni bir özellik daha geliyor. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın "Android beta" uygulamasına "çoklu cihaz desteği" isimli bir özellik ekleyen geliştiriciler, bu özellik sayesinde tek bir WhatsApp hesabının 4 farklı cihazda aynı anda kullanılmasını sağlayacak. WhatsApp hesabınızı, hem telefonununuzda, hem bilgisayarınızda hem de tabletiniz de aynı anda kullanabileceksiniz.

İKİ FARKLI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Öte yandan, kullanıcıların merakla beklediği çoklu cihaz desteği özelliğinde artık son aşamaya gelindi. Çok yakında kullanıma sunulacak olan özellikle ilgili iki farklı ekran görüntüsü de paylaşıldı.

ANDROİS VE İOS KULLANICILARININ HİZMETİNE SUNULACAK

Yeni çoklu cihaz özelliğinin, kısa bir süre sonra Android ve iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

WhatsApp'a 'çoklu cihaz desteği' özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı
WhatsApp'a 'çoklu cihaz desteği' özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı
WhatsApp'a 'çoklu cihaz desteği' özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (4)
EFE: lan bu bizim ne işimize yarayacak bu sebepten bir sürü ayrılıklar ve şiddetler artacak
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ERKAN: BOŞANMALAR ARTAR :)
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
NE GÜZEL: Bir insanın elinde her imkan olacakki sadık vefalı dürüst samimi mi alçak gönüllü mü yoksa tam tersimi ortaya çıksın. Yoksa bekara karı boşamak, kahveden memleket kurtarmak kolay.
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