Wesley Sneijder: Galatasaray'da Kalmak İstiyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Hollandalı yıldız Wesley Sneijder arasında yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.

SNEİJDER: GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM

Galatasaray'da kalmak isteyen ve sarı-kırmızılı kulüpten bu yılki toplam 4.5 milyon Euro'luk parasını almak isteyen Sneijder, başkan Özbek'e, "Galatasaray'da kalmak istiyorum, bu sezon sonunda Dünya Kupası var ve Hollanda ile bu kupada mücadele etmek istiyorum" dediği öğrenildi. Başkan Özbek'in "garanti ücretinde indirime gidelim" talebini reddeden Sneijder ile başkan Özbek arasındaki görüşmenin Cuma günü devam edeceği kaydedildi.

Galatasaray'da kalmak isteyen Sneijder'in son çare olarak sarı-kırmızılı kulüpten 2 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ve bonservisini isteyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SNEIJDER, BAŞAKŞEHİR'E ÖNERİLDİ

Wesley Sneijder'i Başakşehir'in almak istediği, Başakşehirli yöneticilerin bonservisini alması durumunda Hollandalı yıldızı transfer etmek istediği öne sürülmüştü. Bu durumun aksine, Sneijder ve menajeri Guido Albers'in Başakşehir cephesiyle temasa geçtiği ve transfer için nabız yokladığı belirtildi.

Başakşehir'in bu talep öncesi gündeminde Sneijder olmadığı fakat Hollandalı yıldız cephesinden gelen bu talep sonrası beklemeye geçildiği öğrenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan ve kadrosuna Eljero Elia, Aurelien Chedjou, Tunay Torun gibi isimleri katan ve Gael Clichy ile görüşen Başakşehir'in, bu transfer için maliyet hesabı yapacağı da alınan bilgiler arasında...