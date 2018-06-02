Weinstein Skandalı 'Korku Filmi' Oluyor

Amerikalı yönetmeni Brian de Palma, ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in onlarca kadına cinsel taciz ve tecavüzle suçlandığı skandalı temel alan "bir korku filminin" senaryosunu yazmaya başladığını söyledi.

Carrie (Günah Tohumu) ve Scarface (Yaralı Yüz) unutulmaz filmlerin de yönetmeni olan 77 yaşındaki de Palma, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Weinstein Skandalı'nı yakından izlediğini belirtti.

De Palma,"Skandalda adı geçen birçok kişiyi tanıyorum. Yıllardır hikayeler duyuyorum. Bir yönetmen oyuncuların güvenini ve sevgisini kazanmalı. Yapabileceğiniz en kötü şey, şehvetinize yenik düşerek bunu çiğnemektir" dedi.

'Karakterimim adı Weinstein olmayacak'

Brian de Palma, Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta da bir Fransız yapımcıyla üzerinde çalıştıkları senaryonun, film sektöründeki bu tür suistimallere dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.

De Palma, "Benim karakterimin adı Harvey Weinstein olmayacak. Bu bir korku filmi, cinsel saldırgan var ve konu film sektöründe geçiyor" diye konuştu.

Sosyal medyada Hollywood'daki cinsel tacize karşı başlatılan ve kadınların, uğradıkları cinsel saldırıları anlattığı #MeToo hareketinin fimlerin konusu ve yapılış biçimini kökten değiştirebileceğine dikkat çeken de Palma, "Kadınların estetiği kontrol etmeye başlamasının neler getireceğini göreceğiz. Çünkü birçok film, erkeklerin bakış açısıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.



30 yılı aşkın bir süre kadınları taciz ettiği belirtilen Weinstein, geçen hafta polise teslim olmuştu.

Weinstein pasaportunu teslim etmesi ve elektronik izleme cihazı takması koşuluyla bir milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.