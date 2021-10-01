Lee Sung-kyung dizide bir halterci olan Kim Bok-Joo karakterini canlandırmaktadır. O, eski bir halterci olan babasından gücünü almış, doğal bir güce sahip 20'lilerindeki genç bir kadındır. Peki, Weightlifting Fairy Kim Book Joo dizisi konusu nedir? Weightlifting Fairy Kim Book Joo oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte detaylar haberimizde...

WEİGHTLİFTİNG FAİRY KİM BOOK JOO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Weightlifting Fairy Kim Bok-joo Güney Kore televizyon dizisidir. Dizi MBC tarafından saat 22:00 (KST)'de yayınlanır.

WEİGHTLİFTİNG FAİRY KİM BOOK JOO DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Ana karakterler;

Lee Sung-kyung dizide bir halterci olan Kim Bok-Joo karakterini canlandırmaktadır. O, eski bir halterci olan babasından gücünü almış, doğal bir güce sahip 20'lilerindeki genç bir kadındır. O, bir üniversitende beden eğitimi bölümünde 2. sınıftadır. Onun karakteri; arkadaş canlısı, adaletsizlik görmeye dayanamayan ve öfkesine hakim olamadığı içinde sıkça kavgalara karışan birisidir. Ancak bütün bunların altında kırılgan bir kalbi vardır. Bir gün, bir klinikte tanıştığı doktora aşık olur.

Nam Joo-hyuk dizide mükemmel ama bir o kadar da şanssız bir yüzücü olan Jung Joon-Hyung karakterini canlandırmaktadır. O, Kim Bok-Joo (Lee Sung-Kyung) ile aynı okulda 2. sınıf öğrencisidir ve çaylak bir yüzme takımındadır. Kural dışı bir başlangıç yaptığı için diskalifiye olan Joon-Hyung yaşadığı bu olaydan sonra büyük bir travma geçirmiştir.

Lee Jae-Yoon dizide obezite konusunda uzman olan Jung Jae-Yi karakterini canlandırmaktadır. Onun ve Kim Bok-Joo'nun (Lee Sung-Kyung) arasında romantik bir ilişki gelişir.

Kyung Soo-Jin dizide Jung Joon-Hyung'un (Nam Joo-Hyuk) eski kız arkadaşı olan Song Shi-Ho karakterini canlandırmaktadır. O, jimnastikte 3. yılındadır.

Kim Jae-hyun dizide Joon-Hyung (Nam Ju-Hyuk) ile aynı takımında olan çaylak bir yüzücüyü canlandırmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Diğer karakterler;

Kyung Soo-Jin/ Song Shi-Ho

Lee Joo-Young/ Lee Sun-Ok

Cho Hye-Jung/ Jung Nan-Hee

Oh Eui-Sik/ Bang Woon-Ki

Choi Moo-Sung/ Yoon Duk-Man

Jang Young-Nam/ Choi Sung-Eun

Ji Il-Joo/ Jo Tae-Kwon

Choi Woong/ Kim Ki-Suk

Ray Yang/ Sung Yoo-Hee

Ahn Kil- Young/ Kim Chang-Gul

Kang Ki-Young/ Kim Dae-Ho

Jung In-Gi/ Joon-Hyung'un babası

Lee Jung-Eun/ Joon-Hyung'un annesi

You Da-In/ Ko A-Young

Jo Soo-Hyang/ Soo-Bin

Kim Jae-Hyun/ Kim Jae-Hyun

Ray Yang/ Sung Yoo-Hee

Lee Jong-suk (konuk oyuncu) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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