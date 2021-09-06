Weibo, Güney Koreli BTS grubunun hayran sayfasını 2 aylığına yasakladı
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Weibo, Güney Koreli BTS grubunun hayran sayfasını 2 aylığına yasakladı

Weibo, Güney Koreli BTS grubunun hayran sayfasını 2 aylığına yasakladı
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Çin'in sosyal paylaşım platformu Weibo, Güney Koreli pop müzik grubu "Bangtan Boys"un (BTS) hayran sayfasının, yasa dışı bağış toplandığı gerekçesiyle 60 gün süreyle paylaşım yapmasını yasakladı.

Çin'in sosyal paylaşım platformu Weibo, Güney Koreli pop müzik grubu "Bangtan Boys"un (BTS) hayran sayfasının, yasa dışı bağış toplandığı gerekçesiyle 60 gün süreyle paylaşım yapmasını yasakladı.

Dünya çapında hayranları bulunan BTS'nin üyelerinden Jimin'in fotoğrafı ile kaplanan bir uçak görseli geçen hafta sosyal medyada dikkati çekmişti. 1 milyon 100 binden fazla takipçisi olan Weibo'daki hayran sayfasının, uçağı Jimin'in ekim ayındaki doğum gününü kutlamak amacıyla hazırlattığı öğrenildi.

Weibo'dan yapılan açıklamada, hayran sayfasının yasa dışı bağış topladığının tespit edildiği belirtildi.

Sayfanın 60 gün süreyle paylaşım yapmasının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Weibo, bu tarz mantıksız ünlü takibi davranışlarına kesinlikle karşı ve bunu ciddi olarak ele alacak." ifadesi kullanıldı.

1 saatte ortalama 360 bin dolar toplandı

Global Times'ın haberine göre, hayran sayfası, Jimin'in 26. yaş günü kutlamalarına hazırlık için nisan ayında para toplamaya başladı.

Kampanyanın ilk 3 dakikasında toplanan 150 bin dolar, 1'inci saatin sonunda 360 bin dolar civarına ulaştı.

Hayran sayfasının, New York Times gibi gazetelerde de Jimin'in doğum gününü kutlamak için ilanlar vermeyi planladığı öğrenildi.

Weibo başka bir açıklamada ise çoğu K-pop ünlüleriyle ilgili paylaşımlar yapan 21 hayran sayfasında "mantıksız ünlü takibi" içerikleri gerekçesiyle 30 gün süreyle paylaşım yapılmasının engellendiğini duyurdu.

Tüm dünyada kendilerini ARMY olarak adlandıran hayran kitlesine sahip olan BTS'nin Twitter'da 38 milyonun, Instagram'da ise 48 milyonun üzerinde takipçisi var.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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