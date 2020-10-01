Watsons Ekim ayı kataloğu yayınlandı! Watsons Ekim ayı kataloğunda neler var? Watsons Ekim ayı kataloğunda neler var?

Tüm dünyada ve Türkiye'de oldukça oldukça geniş bir kitleye hitap eden ve kadınların gözdesi güzellik market zinciri Watsons Ekim ayı kataloğunu yayınaldı. Yüzlerce ürünün içerisinde bulunduğu ve birçok indiriminde olduğu Watsons Ekim ayı kataloğu ayrıntıları haberimizde.

Watsons içeriğindeki onlarca ürün ve geniş kozmetik gamıyla tüm dünyada milyonlarca tüketiciye hitap ediyor. Özellikle mevsim geçiş aylarında ve özel günlerde yaptığı ciddi indirimler ile kendi kitlesini oldukça mutlu ediyor.

WATSONS EKİM AYI KATALOĞU YAYINLANDI

Sonbahara yakışacak ürünlerin oldukça indirimli olduğu katalog havaların soğumasıyla daha kalın yapıdaki fondotenlerin indirimleri dikkat çekiyor. Ayrıca Watsons ödüllerininde sahiplerini bulduğu katalog müşterilerin zevkine göre tasarlanmış.

GÖZ ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Watsons'ın Ekim ayı kataloğunda özellikle göz makyajı için far paletleri maskaralar ve göz kalemleri dikkat çekiyor. Ciddi indirimlerin olduğu kataloğu kaçırmamanızı tavsiye ederiz.



