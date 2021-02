Watch Dogs: Legion Online modu ücretsiz olarak sunulacak!

Watch Dogs: Legion'ın yayıncılığını yapan Ubisoft, oyunun online modunun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia ve Windows PC'de, Epic Games Store ile Ubisoft Store platformlarında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan güncellemesiyle birlikte oyunu elinde bulunduran kullanıcılarına online modu sunacağını duyurdu.

WATCH DOGS: LEGION ONLINE ÜCRETSİZ ULAŞILABİLİR OLUYOR

İlk kullanıma 2014 yılında açılan Watch Dogs oyunu, 9 Mart'ta gerçekleştireceği ücretsiz güncelleme ile Legion serisinin online modunu kullanıcılarıyla buluşturacak.

WATCH DOGS: LEGION GÜNCELLEME ÖZELLİKLERİ

Oyuncuların dört oyuncuya kadar arkadaşlarıyla birlikte takım kurabilecekleri, Londra şehrini keşfedebilecekleri, zorlu görevler tamamlayabilecekleri ve yan etkinliklere katılabilecekleri serbest dolaşım sunan bir koop açık dünya.

Yeni koop oynanış mekaniklerini kullanan ve oyunculara mükemmel takımı seçerek şehrin en ikonik yerlerinde Londra'nın tehditlerine karşı savaşma fırsatı veren iki ila dört oyunculu yeni ortak görevler.

Takım çalışması ve verimlilik gerektiren ilk dört oyunculu koop Taktik Operasyonu "Leader of the Pack". Zorlu bir görev arayan oyuncular için hazırlanmış, oyun sonu içeriği olan birbiriyle bağlantılı beş hikâye görevinden oluşur. Oyuncuların takım arkadaşları ile etkili bir şekilde strateji oluşturup iletişim kurmaları, cihazlarını geliştirmeleri ve güçlü bir karakter kadrosu oluşturmaları gerekecek.

İlk "Oyuncuya karşı Oyuncu" (PvP) modu, dört oyuncunun silahlı örümcek robotları kontrol ettiği, heyecanlı ve herkesin tek başına bir ölüm maçında yarıştığı Spiderbot Arena.

Güncellemeden sonra çevrim içi modun oyuncularla açılmasıyla etkinliklerde başlayacak. Oyuncular, sıralamalarını yükseltmek ve özel eşyalara ulaşmak için deneyim puanı kazanacaklar.

SEZON KARTI SAHİPLERİ 2 GÖREVE ERİŞEBİLECEK!

Guardian Protocol:

DedSec, yapay zekanın insan kararlarını etkilemesine olanak tanıyan bir algoritmanın peşine düşer. Eğer bulamazlarsa, bu algoritma silahlı dronları otonom infazcılara dönüştürmek için kullanılabilir.

Not in Our Name:

Gizli bir grup DedSec'in adını kullanıyor. Daha da kötüsü, acımasız bir tabloit gazete sahibi olan işverenlerinin kurbanlarına şantaj yapmak adına kullanabilmesi için bilgiler çalıyor.

Ayrıca ayrıcalıklar bununla sınırlı kalmıyor. Sezon kartı sahipleri yıl içinde gelecek güncellemelerle DedSec görevlerine, oyunun Bloodline hikayesinin derinine girerek zihin kontrol yeteneğine sahip Mina karakterine, Assassin Order'ın üyesi olan Darcy'ye ve Watch Dogs serisinden Wrench ve Aiden Pearce gibi karakterlere ulaşabilecekler.