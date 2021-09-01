Watch Dogs: Legion, La Casa De Papel lansman fragmanı yayınlandı

Watch Dogs: Legion ve Netflix dizisi La Casa De Papel arasındaki yeni bir crossover etkinliğinde oyuncular banka soygunu görevi yapacak.

İngiltere bankasından oyunun düşman fraksiyonlarından biri olan Clan Kelly'den kripto para çalmak için toplanılacak.

Maksimum üç arkadaşla beraber Watch Dogs: Legion'da Londra Bankası'na gidebileceksiniz. Grup, Money Heist imzalı tulumların yanı sıra yüzlerini kaplayan Guy Fawkes-esque maskeleri giyerken Clan Kelly, bazı muhafızlar ve güçlü bir güvenlik duvarı alacak.

Fragmanda gece vakti bankaya gizlice giren grubun muhafızları etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak direkt bankaya silahlarla da dalabilirsiniz. Soygun ekibi Kriptoyu güvence altına aldığında kaçmak için gece Thames Nehri boyunca bir drone üzerinde kaçıyorsunuz.

Yeni Money Heist görevini tamamlayan gruplar, eklenen yeni kıyafet kilitleri açılacak.

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WATCH DOGS: LEGION LA CASA DE PAPEL FRAGMANI