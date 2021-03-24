Watch Dogs: Legion bu hafta sonu ücretsiz olacak!
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Watch Dogs: Legion bu hafta sonu ücretsiz olacak!

24.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:01
Watch Dogs: Legion bu hafta sonu ücretsiz olacak!

Ubisoft, Watch Dogs: Legion'ın 25-29 Mart tarhileri arasında tüm platformlarda ücretsiz bir şekilde oynanabileceğini duyurdu. Oyunun ön yüklemeleri ise bugün itibarıyla açıldı. Watch Dogs'a ücretsiz denemek isteyenler için detaylar haberimizde.

Bu hafta sonu oyun severler için adeta bir şölen olacak, Ubisoft tarafından yayınlanan macera oyunu Watch Dogs: Legion sektöründe adından sıklıkla söz ettiriyor. Yarından itibaren kısa bir süreliğine ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulacak oyunda oyuncular Skye Larsen görevine kadar ilerleyebilecek. Tüm karakterler ekibe katılabilecek ve tüm açık dünya aktivitileri ulaşabilir olacak.

WATCH DOGS: LEGION FİYATI

Oyun tüm platformlarda indirime de giriyor. Watch Dogs: Legion, Ubisoft Store'da şu an %50'lik bir indirimle 134,50 TL'den satışa sunuluyor.

WATCH DOGS: LEGION YOL HARİTASI

Ubisoft Watch Dogs: Legion'ın yol haritasını paylaştı. Oyunun yeni oynanabilir karakteri Minu Sidha'ya Nisan ayının sonunda yeni bir görev eklenecek. Bloodline hikaye genişlemesi ise Haziran sonunda geliyor. Ayrıca bu güncelleme beraberinde ilk oyundan Aiden Pearce ve ikinci oyundan Wrench oynanabilir karakterini bünyesine dahil edecek. Ağustos ayında yeni oynanabilir karakter Darcy ve Assassin's Creed etkinliği planlanıyor. Online modlar için de yeni içeriklerin yolda olduğu duyuruldu.

Watch Dogs: Legion'ın versiyon 3.25 güncellemesi dün yayınlandı. Güncelleme online mod için Tactical Ops görevleri görevleri ekliyor ve hata düzeltmeleri içeriyor.

WATCH DOGS ÜCRETSİZ HAFTA SONU DENEMESİ FRAGMAN

Watch Dogs, ücretsiz denemeye özel bir fragman da hazırladı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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