Watch Dogs: Legion 5.6 Yamasından Sonra Güncellenmeyecek

Watch Dogs serisinin son halkası Watch Dogs: Legion 5.6 yamasından sonra güncelleme almayacak. Oyunun son güncellemesi yayımlandı.

29 Ekim 2020 tarihinde çıkış yapan Watch Dogs: Legion çıkış sonrası geliştirme sürecinin sonuna geldi. Oyunun son güncellemesi olan 5.6 sürümü geçtiğimiz gün yayımlandı. Fakat bu yama oyunun son resmi yaması olacak. Watch Dogs: Legion 5.6 sürümüyle beraber yapım nihai haline kavuşacak. Fakat geliştirici ekip çok oyunculu mod için yeni içerikler eklemeyi planlıyor. İçeriklerin arasında oyuncuların önceki sezonlarda gördüğü ödüller de yer alacak.

Oyunun dördüncü sezonu 22 Ocak tarihinde sona erdi. Stripes adındaki yeni sezon ise Watch Dogs: Legion 5.6 sürümünün getirdiği tek yenilik olacak. Oyun daha sonra 3. ve 5. sezonlar arasında bir döngüye girecek. Böylece bir önceki sezondaki ödülleri kaçıran oyuncular eski içerikleri yeniden elde etme şansı yakalayacak.

Genel olarak kozmetik temelli olan bu ödüller oyunun uzun bir süre boyunca göreceği yegane içerikler olacak. Oyunun arkasındaki ekip ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda oyunculara teşekkür etti.

Çıkışından bu yana çoğunlukla olumlu incelemeler alan Legion oyuncuları yakın gelecekte Londra'ya götürüyor. Serinin önceki halkaları ise oyuncuları Chicago ve SanFransisco'ya davet etmişti.

Metacritic üzerinde 5.5'lik kullanıcı puanına sahip olan Legion oyunculara tüm NPC'leri kontrol etme şansı sunuyor. Adeta kendi lejyonunuzu kurma fırsatı tanıyan yapım, özellikle RTX desteği sayesinde pek göz alıcı bir Londra tasviri sunuyor.

Yapım geçtiğimiz günlerde korsan kullanıma yenik düşmüş ve çıkışından yaklaşık bir buçuk yıl sonra yasa dışı eylemler yürüten bir grup tarafından kırılmıştı.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri