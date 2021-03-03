Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta?

03.03.2021 00:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:20
Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı gerçekleşecek. Peki, Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

WASHİNGTON WİZARDS - MEMPHİS GRİZZLİES HANGİ KANALDA?

NBA, Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı, Washington'da Capital One Arena'da oynanacak. Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

WASHİNGTON WİZARDS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 3 Mart Çarşamba günü oynanacak Washington Wizards - Memphis Grizzlies maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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