WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi
21.11.2020 05:44 | Son Güncelleme: 21.11.2020 05:47
ABD'nin başkenti Washington'ın güneydoğusunda yer alan RFK Stadı yakınındaki DC Armory'nin tören alanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 200 bin beyaz bayrak yerleştirildi.
ABD'nin başkenti Washington'ın güneydoğusunda yer alan RFK Stadı yakınındaki DC Armory'nin tören alanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 200 bin beyaz bayrak yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk