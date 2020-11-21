WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi
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WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi

21.11.2020 05:44 | Son Güncelleme: 21.11.2020 05:47

ABD'nin başkenti Washington'ın güneydoğusunda yer alan RFK Stadı yakınındaki DC Armory'nin tören alanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 200 bin beyaz bayrak yerleştirildi.

ABD'nin başkenti Washington'ın güneydoğusunda yer alan RFK Stadı yakınındaki DC Armory'nin tören alanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenler anısına 200 bin beyaz bayrak yerleştirildi.

WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi
WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi
WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi
WASHINGTON - Washington'da Kovid-19 kurbanları için beyaz bayraklar yerleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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