WASHINGTON - Kongre binasına giren göstericiler, gazetecilere de saldırdı
07.01.2021 23:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:44
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericiler, bina dışında olayları takip eden bazı medya kuruluşlarının ekipmanlarına da zarar vererek kullanılamaz hale getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun