WASHINGTON - Kongre binasına giren göstericiler, gazetecilere de saldırdı
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WASHINGTON - Kongre binasına giren göstericiler, gazetecilere de saldırdı

07.01.2021 23:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:44

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericiler, bina dışında olayları takip eden bazı medya kuruluşlarının ekipmanlarına da zarar vererek kullanılamaz hale getirdi.

WASHINGTON - Kongre binasına giren göstericiler, gazetecilere de saldırdı
WASHINGTON - Kongre binasına giren göstericiler, gazetecilere de saldırdı
WASHINGTON - Kongre binasına giren göstericiler, gazetecilere de saldırdı
WASHINGTON - Kongre binasına giren göstericiler, gazetecilere de saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

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