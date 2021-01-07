WASHINGTON - Kongre binasına giren göstericiler, gazetecilere de saldırdı

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericiler, bina dışında olayları takip eden bazı medya kuruluşlarının ekipmanlarına da zarar vererek kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun