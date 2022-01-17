WASHINGTON - Kamala Harris'in eşi Emhoff'tan Martin Luther King Jr. Anıtına ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff, ABD'de sivil haklar konusunda sembol bir isim olan siyahi Martin Luther King'i Anma Günü dolayısıyla, Washington'daki Martin Luther King Jr. Anıtını ziyaret etti.