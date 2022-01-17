WASHINGTON - Kamala Harris'in eşi Emhoff'tan Martin Luther King Jr. Anıtına ziyaret - Haberler
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WASHINGTON - Kamala Harris'in eşi Emhoff'tan Martin Luther King Jr. Anıtına ziyaret

AA / Yasin Öztürk - Haberler | Güncel

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff, ABD'de sivil haklar konusunda sembol bir isim olan siyahi Martin Luther King'i Anma Günü dolayısıyla, Washington'daki Martin Luther King Jr. Anıtını ziyaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff, ABD'de sivil haklar konusunda sembol bir isim olan siyahi Martin Luther King'i Anma Günü dolayısıyla, Washington'daki Martin Luther King Jr. Anıtını ziyaret etti.

WASHINGTON - Kamala Harris'in eşi Emhoff'tan Martin Luther King Jr. Anıtına ziyaret

WASHINGTON - Kamala Harris'in eşi Emhoff'tan Martin Luther King Jr. Anıtına ziyaret

WASHINGTON - Kamala Harris'in eşi Emhoff'tan Martin Luther King Jr. Anıtına ziyaret

AA / Yasin Öztürk - Son Dakika Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Martin Luther King, Kamala Harris, Washington, Güncel, Haber

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