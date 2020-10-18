Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
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Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto

18.10.2020 12:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:51

ABD'nin başkenti Washington D.C'de binlerce kadın ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senato'da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret'ı protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington D.C'de binlerce kadın ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senato'da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret'ı protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington D.C ve çeşitli kentlerde Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Senato'da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret'ı protesto etti. Washington D.C'de düzenlenen eyleme katılan kadınlar maske takarak sosyal mesafeyi korudu. "Trump, Pence dışarı" sloganları taşıyan kadınlar, Trump ve Barret karşıtı sloganlar atarak ABD'de hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'u andı.

-İHA-

Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto
Washington'da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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