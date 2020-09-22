Washington'da, hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg'u anma etkinliği
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Washington'da, hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg'u anma etkinliği

ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Yüksek Mahkemesi önünde, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'u anma etkinliği düzenlendi.

22.09.2020 01:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 01:50

ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Yüksek Mahkemesi önünde, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'u anma etkinliği düzenlendi. Anma etkinliğine katılanlar ABD Yüksek Mahkemesi önüne çiçek ve not bıraktı.

Washington'da, hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg'u anma etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Öztürk

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