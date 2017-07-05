Warner Bros. Tolkien'in Varislerine 80 Milyon Dolar Ödeyecek

Amerikan film şirketi Warner Bros'un (WB), "Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" romanlarının yazarı J.R.R. Tolkein'in varislerinin, ticari ürün haklarının kullanımıyla ilgili açtığı davada, 80 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etttiği bildirildi.

WB, 80 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

BBC'de yer alan habere göre, WB, Tolkein'in kızı Priscilla Tolkien'in sahibi olduğu vakfın, kitapların yayıncısı HarperCollins ile stüdyonun, eserlerin ticari ürün satış haklarını suistimal ettiği gerekçesiyle açtığı davada, varılan adli uzlaşma anlaşması kapsamında muhataplarına 80 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

5 YIL SONRA UZLAŞTILAR

WB, fantastik edebiyatın başyapıtı sayılan eserlerin ürün satış haklarını film haklarıyla birlikte 1969'da elde etmişti. Fakat davalılar ürün satış haklarının yalnızca somut metalarla ilgili olduğunu, stüdyonun romanların karakter ve kavramlarını video oyunlarında, cep telefonu uygulamalarında ve hatta kumar makinesi figürlerinde kullanarak söz konusu hakları suistimal ettiğini iddia etmişti.



Aile, 2012'de stüdyoya adli masraflar dahil 80 milyon dolar tazminat davası açmıştı. Stüdyo, söz konusu adli uzlaşmayla 5 yıl sonra da olsa talebi kabul etmiş oldu.



Yüzükleri Efendisi roman serisi, Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson tarafından 2001-2003 yılları arasında üç film olarak sinemaya uyarlanmıştı. Ardından Hobbit romanı da 2012-2014 yılları arasında yine Jackson'ın yönetmen koltuğunda olduğu filmlerle beyaz perdede boy göstermişti.