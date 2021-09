Warhammer 40K: Space Marine 10.Yıl Güncellemesi Yayımlandı

Warhammer 40K: Space Marine 10.yılına özel bir güncelleme aldı. Warhammer hayranlarının sevdiği aksiyon oyunu yıllar sonra yeni içeriklere kavuştu.

Space Marine, 40K evrenin video oyun dünyasındaki en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncuların Space Marine adı verilen özel birliklerden birine hayat verdiği yapım, 10 yıl sonra yayımlanan yeni güncellemesiyle beraber oyuna çeşitli içerik paketleri ekledi. 10 yıl sonra yayımlanan 13 adet yeni içerik paketi, oyuna halihazırda sahip olan tüm oyunculara ücretsiz olarak sunuldu.

Yeni güncellemeyle beraber oyuncular Dreadnought adındaki dev savaş makinelerinden biri olarak oynayabilecek. Warhammer 40K evreninde Dreadnought adındaki amansız savaş makineleri içlerinde ölen askerlerin organik bir bileşenini barındırıyor. 40K severlerin favori askeri birimlerinden biri yeni yamayla beraber oyunda kontrol edilebilir hale geliyor.

Diğer yandan farklı tugaylara ayrılan Space Marine birlikleri, kendilerine özgün zırh renkleriyle beraber oyunda yer bulacak. Normalde Ultramarine olarak oynadığımız oyunda dileyen oyuncular Blood Angels, Salamanders, Alpha Legion ya da Legion of the Damned birliklerinin zırhlarını kuşanabilecek. Dolayısıyla oyundaki klasik mavi zırhın yanı sıra birçok alternatif olmuş olacak.

Yeni sürümde senaryo odaklı bir yenilik yer almadığını belirtelim. Görsel temelli 10.yıl güncellemesi içinde oyunun orijinal müziklerini, yeni duvar kağıtlarını, konsept tasarım kitabını da barındırıyor. Geçtiğimiz yıllarda Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak sunulan yapım, şu an satın almak isteyen oyuncular için Steam üzerinde 135 TL'lik fiyat etiketine sahip.

İnsanlığın 41.ışıkyılında galaksiler arası yaptığı korkunç savaşlardan birine odaklanan oyun, uzak bir gelecekte sadece ölüm ve vahşetin olduğu bir evreni resmediyor. Oyuncular Ultramarine birliğinden Titus adındaki bir karaktere can verirken, Orklar ve hain Space Marine askerlerine karşı da mücadele ediyor. Bolter adındaki dev silahlar kullanabildiğimiz oyun, özellikle Warhamer 40K evrenine giriş yapmak için oldukça iyi bir seçim olacaktır.

Geliştirici koltuğunda Relic Entertainment'in oturduğu oyun, üzerinize onlarca düşmanın hücum ettiği epik sahneler de sunuyor. Steam üzerinde Çok Olumlu notuna sahip olan oyun çizgisel aksiyon TPS severler için harika bir seçim diyebiliriz.

