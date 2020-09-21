WandaVision dizisinden ilk fragman geldi! Wanda Vision'ın konusu nedir? WandaVision oyuncuları kimler? WandaVision ne zaman, hangi platformda olacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

WandaVision dizisinden ilk fragman geldi! Wanda Vision'ın konusu nedir? WandaVision oyuncuları kimler? WandaVision ne zaman, hangi platformda olacak?

Marvel Sinematik Evreni'nde geçecek olan WandaVision dizisi, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Wanda Vision'ın konusu nedir? WandaVision oyuncuları kimler? WandaVision ne zaman çıkacak? Wanda Vision hangi platformda olacak? WandaVision yönetmeni kimdir?

21.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:21

Marvel Sinematik Evreni'nde geçen WandaVision dizisinden ilk fragman yayınlandı. İlk olarak 2020 yılında yayınlanmasına karar verilen dizinin de pandemi nedeniyle tarihinin ertelendiği düşünülmüştü fakat yayınlanan fragmanla birlikte dizinin bu yıl içerisinde çıkacağı kesinleşmiş oldu.

Disney+'ın 2020'de yayınlanacak içeriklerinden oluşan tanıtım videosu içerisinde yer alan WandaVision, bekleyenlerini heyecanlandırdı. Dizinin ilk fragmanı Emmy Ödül Töreni sırasında yayınlandı.

WANDA VISION'IN KONUSU NEDİR?

Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanan dizi, bu yıl izleyici ile buluşacak.

WANDAVISION OYUNCULARI KİMLER?

Elizabeth Olsen - Scartlet Witch

Paul Bettany - Vision

Kat Dennings - Darcy Lewis

Kathryn Hahn

Randall Park - Jimmy Woo

Teyonah Parris - Monica Rambeau

Shane Berengue - Tactical S.W.O.R.D. Ajan

Shaun MacLean

Vinny Costa

Alexandra McGuire

WandaVision dizisinden ilk fragman geldi! Wanda Vision'ın konusu nedir? WandaVision oyuncuları kimler? WandaVision ne zaman, hangi platformda olacak?

WANDAVISION NE ZAMAN ÇIKACAK? WANDAVISION HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, Marvel Sinematik Evreni ile doğrudan bağlantılı olacak. Bu konuda bir ilki de gerçekleştirebilir. Marvel evreni ile doğrdudan bağlantılı olan dizilerden biri olan WandaVision dizisinin yayın tarihi henüz belli değil.

WANDAVISION YÖNETMENİ KİMDİR?

Game of Thrones, Mad Men ve Fargo gibi önemli yapımların altına imza atan başarılı yönetmen Matt Shakman'ın yönettiği dizi, epik Marvel filmleri ile sitcom tarzı bir dizi karışımı olacak. Toplamda altı bölümden oluşan dizinin birbirinden oldukça uzak duran bu iki konsepti bir araya getirme şekli de büyük merak uyandıracak gibi duruyor.

WandaVision dizisinden ilk fragman geldi! Wanda Vision'ın konusu nedir? WandaVision oyuncuları kimler? WandaVision ne zaman, hangi platformda olacak?

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
Babil 1. bölüm izle! Babil 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil dizisi oyuncuları kimler? Babil konusu ne? Babil fragman izle
Babil 1. bölüm izle! Babil 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil dizisi oyuncuları kimler? Babil konusu ne? Babil fragman izle
Sen Çal Kapımı 10. bölüm 3. fragman yayınlandı! Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı son bölümünde neler oldu? Sen Çal Kapımı 9. bölüm izle!
Sen Çal Kapımı 10. bölüm 3. fragman yayınlandı! Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı son bölümünde neler oldu? Sen Çal Kapımı 9. bölüm izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Donald Trump Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Falay Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Josef De Souza Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Niğde Atama Bursa Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: WandaVision dizisinden ilk fragman geldi! Wanda Vision'ın konusu nedir? WandaVision oyuncuları kimler? WandaVision ne zaman, hangi platformda olacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 12:21:55. #1.15#
title