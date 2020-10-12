Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kızı ve eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasıyla adını duyuran Walison Fonseca kimdir merak ediliyor. Fonseca, 34 yaşında ve Brezilyalı'dır. Evli ve çocuk sahibi olduğu bilinen Walison Fonseca kızı kim?

Walison Fonseca, odel ve oyuncu olarak sık sık ekrana geliyor. Ancak lezzet yarışması MasterChef Türkiye'ye katılarak adını geniş kitlelere duyuran Walison Fonseca boyu, kilosu gibi ayrıntılar da araştırılıyor. Walison Fonseca kimdir, nereli?

WALISON FONSECA KİMDİR?

Masterchef 2020'nin en çok ilgi gören yarışmacısı Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca yeniden Masterchef'e kadrosuna katıldı. Masterchef elemelerine katılan ve en çok ilgi gören yarışmacılarından biri olan 34 yaşındaki Walison bu hafta yeniden Masterchef'in ana kadrosuna giren isim aldı. 4'ten fazla ülkede yaşamış Walison Fonseca İngilizce, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe bilmektedir. Fonseca, 1.88 boyunda ve 81 kilodur.

WALISON FONSECA EŞİ KİM?

Walison'u Türkiye'ye getiren sebep ise büyük aşkı Melisa Pınar olmuş. Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar şu günlerde insragramın yakından takip ettiği isimlerden biri. Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığını bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu.