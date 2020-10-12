Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kızı ve eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kızı ve eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli?

12.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:13
Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kızı ve eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasıyla adını duyuran Walison Fonseca kimdir merak ediliyor. Fonseca, 34 yaşında ve Brezilyalı'dır. Evli ve çocuk sahibi olduğu bilinen Walison Fonseca kızı kim?

Walison Fonseca, odel ve oyuncu olarak sık sık ekrana geliyor. Ancak lezzet yarışması MasterChef Türkiye'ye katılarak adını geniş kitlelere duyuran Walison Fonseca boyu, kilosu gibi ayrıntılar da araştırılıyor. Walison Fonseca kimdir, nereli?

WALISON FONSECA KİMDİR?

Masterchef 2020'nin en çok ilgi gören yarışmacısı Brezilyalı model ve oyuncu Walison Fonseca yeniden Masterchef'e kadrosuna katıldı. Masterchef elemelerine katılan ve en çok ilgi gören yarışmacılarından biri olan 34 yaşındaki Walison bu hafta yeniden Masterchef'in ana kadrosuna giren isim aldı. 4'ten fazla ülkede yaşamış Walison Fonseca İngilizce, Portekizce, İtalyanca ve Türkçe bilmektedir. Fonseca, 1.88 boyunda ve 81 kilodur.

Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kızı ve eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli?

WALISON FONSECA EŞİ KİM?

Walison'u Türkiye'ye getiren sebep ise büyük aşkı Melisa Pınar olmuş. Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar şu günlerde insragramın yakından takip ettiği isimlerden biri. Eşi Walison ile Malta'da bir iş seyahatinde tanıştığını bilinen Melisa Pınar yaşam koçluğu yapıyor ve tam bir spor tutkunu.

Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kızı ve eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli?
Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kızı ve eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli?

İlgili Haberler

MasterChef kim elendi? MasterChef 11 Ekim eleme potasında kimler var?
MasterChef kim elendi? MasterChef 11 Ekim eleme potasında kimler var?
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 6 Ekim Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
MasterChef yeni takımlar 5 Ekim: MasterChef kim kaptan oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
Haber Yorumları (3)
HAZAL: tipi kadar iyi değilse yemekleri demek ki ne yapalım elendi yine
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KENDALL AMA KENDAL DEĞİL: sırf tipi beğeniliyor diye geri aldılar ama yine elendi D:
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BERFU: normal bir tipi var bu kadar abartılmasına gerek yoktu aslında
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Erkan Kandemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Sergen Yalçın Josef De Souza Manuel Fernandes
Daha Fazla Cuma İzmir Hatay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison Fonseca kızı ve eşi kim? Walison Fonseca kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:42:55. #1.15#
title