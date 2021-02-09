Wakanda ne demek? Wakanda ne anlama geliyor? Survivor Steven'ın söylediği Wakanda Forever nedir?

Survivor 2021 yarışmacılarından Steven'ın söylediği 'Wakanda Forever' ne anlama geliyor merak edildi. Peki, Wakanda nedir, ne demek, Türkçe'si nedir? Wakanda Forever ne manaya geliyor? Wakanda Forever ne demek? Detaylar haberimizde.

Wakanda'nın ne anlama geldiği merak ediliyor. Survivor Steven galibiyet sevincinde Wakanda Forever selamı veriyor. Peki Wakanda selamı nedir, ne demek?

WAKANDA NE DEMEK? WAKANDA NEREDE?

'Wakanda Forever' kelimesi selamlama anlamına gelmektedir.

Wakanda, Marvel Comics tarafından yayımlanan çizgi romanlarda yer alan hayalî bir ülkedir. Sahra altı Afrika'da bulunan ülke, süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda, ilk olarak Fantastic Four # 52'de (Temmuz 1966) göründü. Stan Lee ve Jack Kirby tarafından oluşturulmuştur.

Wakanda, Marvel Sinematik Evren filmleri Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) ve Avengers: Endgame (2019) gibi çizgi romanlarda ve çeşitli medya uyarlamalarında yer aldı. Marvel evreninde gezegendeki en gelişmiş ülkedir.

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

'Wakanda Forever' kelimesi selamlama anlamına gelmektedir.

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten ilham alarak kollarını çapraz bir biçimde omuzlarına koyarak oluşturdukları "Wakanda Forever" ile selamlamaktadır. Survivor 2021 yarışmasında Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Aldığı galibiyetten sonra Steven bu şekilde sevinmektedir.