08.10.2019 09:44

TRT 1'in pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Vuslat 24. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Son bölüm devamında Vuslat 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vuslat son bölümde Aziz bütün köprüleri yıkarak babasıyla karşı karşıya geliyor ve onu en korktuğu şeyle köşeye sıkıştırıyor. Vuslat 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 24. son bölüm izle TRT 1

VUSLAT 24. BÖLÜM İZLE…

VUSLAT 25. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

VUSLAT 24. BÖLÜMDE NE OLDU?

Tahsin'in, Feride'yi zorla alıkoyup ıssız bir yerde tehdit etmesi Aziz için bardağı taşıran son damla oluyor. Aziz bütün köprüleri yıkarak babasıyla karşı karşıya geliyor ve onu en korktuğu şeyle köşeye sıkıştırıyor.

Aziz, şirketteki oyunları fark edip henüz adını koyamazken Nehir ise hala Aziz'in de, şirketin de kontrolünün kendinde olduğunu düşünür. Ancak Enes'in Serpil'e olan zaafı Nehir'e beklenmedik bir darbe vuracaktır.

Tahsin, Feride'den kurtulmak için ona bir teklif sunar, Feride yine ailesi ve aşkı arasında sıkışıp kalır. Şirkette de Nehir'in oyunları ve Aziz'in uzaklığı Feride'yi iyiden iyiye yalnızlaştıracak ve bir karar vermek zorunda bırakacaktır.

Hasibe, Feride'ye evde de huzur vermeyecek, gitmesi için elinden geleni ardına koymayacaktır. Nehir'in Hasibe'yle işbirliği, sadece Feride'yle ilgili değil Kerem'le ilgili de beklemediği kazançlar sağlayacaktır.

Fırat, ailesini Korkmazer'lerden kurtarmak adına, gizlice hazırladığı planı devreye sokar. Bu amacı için yapmayacağı iş, almayacağı risk yoktur artık.



Aneta günden güne geçmişteki güzel günlerine daha çok dalıp giderken, Kerem onun hatırladıklarından eksik parçaları bir araya getirir ve bütün okların tek bir yeri gösterdiğini fark eder. Kerem ailesini dağıtanlardan alacağı intikamı ilmek ilmek işlemeye başlamıştır.

Necmi, yüreğini soğutmak, ailesinin acısını dindirmek için girdiği karanlık mahzenlerde adım adım düşmanına yaklaşmaktadır.

VUSLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Almanya'da doğan ve 15 yaşında Türkiye'ye ailesi ile birlikte dönüş yapan Aziz karakterini canlandıracak olan Kadir Doğulu, rolü gereği otoriter, dikkatli, karizmatik, veliaht olarak aile şirketini yönetecek.

Vuslat'ta "aşık" kavramının bedenlenmiş hali olacak olan Doğulu, Aziz'i şöyle anlatıyor: 'Dizide öncelikle Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alındı. Oynadığım karakter ise âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlıyor. Ancak bu aşk, Aziz konumundaki biri için birçok şeyden vazgeçmesini de gerektiriyor."



Yapımcılığını A23 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat'ın başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı dizinin kadrosunda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi birbirinden önemli isimlerde yer alıyor.

Vuslat, "İyi insan" olmak için çıkılan "aşk yolculuğu"nun serüvenleri üzerine kurgulanarak, tüm karakterlerin insana ait hallerini İbn-i Arabi'nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatacak.

VUSLAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kadir Doğulu (Aziz Korkmazer)

Devrim Özkan (Feride)

Baran Bölükbaşı (Fırat)

Ümit Kantarcılar (Kerem)

Gözde Kaya (Sultan)

Mehmet Özgür (Salih Baba)

Özcan Varaylı (Çakal Necmi)

Osman Alkaş

Erdem Akakçe

Şeyla Halis