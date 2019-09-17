Vuslat 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 21. son bölüm izle

17.09.2019 10:47

Vuslat 2. sezon ilk bölümü izleyicisi ile TRT 1'de buluştu. Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı dizinin son bölümü sonrasında Vuslat 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan Aziz'in bu durumundan faydalanıp Nehir ile nişanlanması sağlanır. Bu sırada canlı yayında bu anı izleyen Feride yıkılır. Acaba Aziz numara mı yapıyor, Nehir'e tuzak mı kuruyor? Finalde Aziz, ismimin anlamını herkese göstereceğim diyerek yemin ediyor. Vuslat son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Visal'e giden yolculuğunda Aziz, ölümle karşı karşıya kalmıştı. Aziz ve Feride birçok engeli aştığı gibi bunu da aşıp sürpriz bir şekilde bir araya gelirler fakat artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aziz bütün gemileri yakmak için hazırlanırken, Feride'ye beklenmedik bir davetiye gelir.

Aziz ve Feride'nin zehirlendiği, Kerem'in vurulduğu ve Tahsin'in polisle burun buruna geldiği gecenin sabahında hem Korkmazer Ailesi hem de Çağlar Ailesi büyük kayıplar vermişti. İki ailenin bir araya gelmesi her şeyi değiştirir. Sırlar bir bir açığa çıkmaya başlar.

Holdingdeki dengeleri korumak için işlerin başına geçmek zorunda kalan Sultan, bir Korkmazer olmasından dolayı gerektiğinden erken büyümek zorunda kalır. Nehir perde arkasında şirketin tek patronudur, ancak holdingin zorlu sürecinde Feride'den kurtulmak istemesine rağmen, Feride'yle birlikte çalışmak zorunda kalmıştır.

Kerem geçmişine dair ipuçları bulmak için Alice'in ve kendine verilen anahtarın peşine düşmüş, her bulduğu bilgiyle resmin tamamına daha da yaklaşmıştır.

Satranc-ı Urefa'da ise Salih Baba bir yandan Yolcu'nun geri dönüşünü beklerken bir yandan da Çarkıfelek yerine Kader'in neler getireceğini bekleyecektir.