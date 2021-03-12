Vursavuş: "Kaldırımlar ve parklar büfecilerin değildir"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı 5. Oturumunda CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş, kaldırım ve park işgallerini gündeme getirdi.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Sevil Can ve Yusuf Arısoy tarafından açılan mecliste gündem dışı konuşan CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş, kaldırım ve park işgallerinin Adana'ya yakışmadığını söyledi. Vursavuş, "Kaldırımda büfe olmaz. Kaldırımlar ve parklar halkındır. Bu çirkin görüntüler Adana'ya yakışmamaktadır. Meclis olarak bu çirkin görüntüleri ortadan kaldırarak tarihe geçmelidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Vedat Gündoğan, 2 yıldır Girne Köprüsü inşaatını, Türkmenbaşı Bulvarı'nın otoyola bağlanması ve Turgut Özal ve diğer 3 yerde üst geçitlerin inşaatı ve Adana'nın trafik sorunlarını gündeme getirdiklerini söyledi. Gündoğan, sözleşmeli personellerin ücret alacaklarının ödenmesi konusunda idarenin duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra gündemlere geçildi. 12 teklif ilgili komisyonlara gönderildi. 5 komisyon raporundan 1'i oy çokluğuyla diğer maddeler ise oy birliğiyle kabul edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı