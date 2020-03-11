Vursavuş: "Adana'ya on binlerce turunç dikmeliyiz"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Fidan, Gündoğan, Adana, Güncel

Vursavuş: "Adana'ya on binlerce turunç dikmeliyiz"

Adana Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, Adana'nın kaldırımlarına on binlerve turunç dikilmesi önerisinde bulundu.

11.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:20
Vursavuş:

Adana Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, Adana'nın kaldırımlarına on binlerve turunç dikilmesi önerisinde bulundu.


Büyükşehir Belediye Meclisi Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Yusuf Arısoy başkanlığında açıldı.


Gündem dışı ilk sözü alan CHP Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, "Mart ayı ağaç dikme ayıdır. Adana'nın bundan sonra yapılacak kaldırımlarına binlerce, on binlerce yetişmiş turunç dikmeliyiz" dedi.


Kent Estetiği Kurulu olarak geçen hafta toplandıklarını söyleyen Vursavuş, "Kentin estetiğini bozan, başta kaldırımlarda yürünemez hale getiren, arabaları park etmez hale getiren esnaf arkadaşlarımızın malzemelerini dışarı bırakıyorlar. Bu davranıştan ısrarla vazgeçmemiz gerekiyor. Kürsüye her çıktığımda bıkmadan usanmadan söyleyeceğim. Başkanın elini, zabıtamızın elini rahatlatmamız gerekiyor" diye konuştu.


Gürselpaşa Mahallesinde Kent Estetiği Kurulu'nun tavsiye kararı sonrası, zabıtanın kaldırım işgali ile yaptığı denetimlerde bir esnafın 40 santimlik bir bıçak ile zabıtaya saldırdığını, zabıtanın genç ve çevik olması nedeniyle bu öldürücü saldırıdan kıl payı kurtulduğunu ve daha sonra o kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Vursavuş, "Görevini yapmaya çalışan bütün arkadaşlara ve özellikle zabıta arkadaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.


AK Parti Grubu Sözcüsü Vedat Gündoğan, uluslararası bir salgınla karşı karşıya kalındığını ve bu konuda uluslararası ve ulusal mücadele verildiğini ifade ederek, "Bu konuda yerel yönetimlerimizin bu mücadeleye katkı koyması inancındayız. Toplu taşıma araçlarını, çocuklarımızın parklardaki oyun alanlarını ve her yeri dezenfekte edemez isek, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemlere katkı koyamazsak, gerçekten de belki de daha sonra çok üzüleceğimiz şeyler olabilir. Bu konuda belediye başkanlarımız, yerel yöneticilerimiz, belediye bürokratlarımız bu anlamda biraz daha kolektif çalışma ruhu geliştirmeliyiz. Kentimizin özellikle yeraltı çöplerimizden başlayarak topyekun bir çalışmayı başlatmayı öneriyorum ve bunu şehrimizin hissetmesini istiyorum" şeklinde konuştu.


Gündoğan, kendilerine en çok ulaşımda olan sıkıntıların bildirildiğini kaydederek, "Ulaşımda ciddi bir aksaklık yaşıyoruz. Otobüs sayısının azaldığı ve vatandaşın ulaşım sıkıntısı çektiği ve daha önce aldıkları bu hizmeti şimdi alamadıklarını bize sık sık bildirmektedirler" dedi.


Kadrolu işçilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin ödenmediğini söyleyen Gündoğan, sendika ve diğer alacaklarının ödenmemesi hususunda sürekli sitem aldıklarını söyledi.


Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da, "Kamu kurum ve kuruluşları olarak sorumluluğumuz öncelikli olarak halka sağlıklı çevre bırakmak ve bunun gereklerini yerine getirmektir. Dünya sağlık örgütleri buna önemli bir bütçe ayırırken Adana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı ve Çevre Kontrol Daire Başkanlığının daha ciddi ve daha sıkı tedbirler almasını bir kez daha hatırlatmayı görev olarak biliyorum" dedi.


Çay, kesme çay şekerlerinin açıkta vatandaşlara verildiğini hatırlatarak Pozantı'da aldıkları önlemlerle artık çaylara atılan kesme şekerlerin kağıt içinde olan kesme şekerleri kullandırdıklarını, bu uygulamanın Adana'nın her yerinde yapılması gerektiğini söyledi.


Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 12 madde komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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