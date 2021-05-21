Vursalar Ölemem şarkı sözleri! Melek Mosso - Yıldız Tilbe (Vursalar Ölemem) sözleri nedir?
Sözleri Yıldız Tilbe'ye ait olan Vursalar Ölemem şarkısının sözleri nelerdir merak ediliyor. Vursalar Ölemem şarkısını Melek Mosso da seslendirmiştir. Peki, Vursalar Ölemem sözleri nedir? Vursalar Ölemem sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Melek Mosso - Vursalar Ölemem sözleri nedir? Yıldız Tilbe - Vursalak Ölemem sözleri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.
VURSALAR ÖLEMEM SÖZLERİ
Kar hazır inmeye saçlarıma
Beklemedim ki beklemedim
Geçsin ömrümün yaz baharı
İstemedim ki istemedim
*****
Gençliğimin gül bahçesinde
Aldı telaş beni ellerine
Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği
Düştüm aşkının ayağına
Durma, durmaz geceler
Durma, durmaz çileler
Durma, dursun yüreğim
Sana binlerce kez öleceğim
*****
Bozulur yasaklar, kurallar
Sevişmek bağışlanmaz
Affetme beni
İçimde korkulu heyecan
Aşkınla başım dönerken
Vursalar ölemem
*****
Kar hazır inmeye saçlarıma
Beklemedim ki beklemedim
Geçsin ömrümün yaz baharı
İstemedim ki istemedim
*****
Gençliğimin gül bahçesinde
Aldı telaş beni ellerine
Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği
Düştüm aşkının ayağına
Durma, durmaz geceler
Durma, durmaz çileler
Durma, dursun yüreğim
Sana binlerce kez öleceğim
*****
Bozulur yasaklar, kurallar
Sevişmek bağışlanmaz
Affetme beni
İçimde korkulu heyecan
Aşkınla başım dönerken
Vursalar ölemem
*****
Bozulur yasaklar, kurallar
Sevişmek bağışlanmaz
Affetme beni
İçimde korkulu heyecan
Aşkınla başım dönerken
Vursalar ölemem
*****
Bozulur yasaklar, kurallar
Sevişmek bağışlanmaz
Affetme beni
İçimde korkulu heyecan
Aşkınla başım dönerken