Vursalar Ölemem şarkı sözleri! Melek Mosso - Yıldız Tilbe (Vursalar Ölemem) sözleri nedir?
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Vursalar Ölemem şarkı sözleri! Melek Mosso - Yıldız Tilbe (Vursalar Ölemem) sözleri nedir?

Vursalar Ölemem şarkı sözleri! Melek Mosso - Yıldız Tilbe (Vursalar Ölemem) sözleri nedir?
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Sözleri Yıldız Tilbe'ye ait olan Vursalar Ölemem şarkısının sözleri nelerdir merak ediliyor. Vursalar Ölemem şarkısını Melek Mosso da seslendirmiştir. Peki, Vursalar Ölemem sözleri nedir? Vursalar Ölemem sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Melek Mosso - Vursalar Ölemem sözleri nedir? Yıldız Tilbe - Vursalak Ölemem sözleri nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

VURSALAR ÖLEMEM SÖZLERİ

Kar hazır inmeye saçlarıma

Beklemedim ki beklemedim

Geçsin ömrümün yaz baharı

İstemedim ki istemedim

*****

Gençliğimin gül bahçesinde

Aldı telaş beni ellerine

Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği

Düştüm aşkının ayağına

Durma, durmaz geceler

Durma, durmaz çileler

Durma, dursun yüreğim

Sana binlerce kez öleceğim

*****

Bozulur yasaklar, kurallar

Sevişmek bağışlanmaz

Affetme beni

İçimde korkulu heyecan

Aşkınla başım dönerken

Vursalar ölemem

*****

Kar hazır inmeye saçlarıma

Beklemedim ki beklemedim

Geçsin ömrümün yaz baharı

İstemedim ki istemedim

*****

Gençliğimin gül bahçesinde

Aldı telaş beni ellerine

Sen bırakma beni, kalbimin gerçeği

Düştüm aşkının ayağına

Durma, durmaz geceler

Durma, durmaz çileler

Durma, dursun yüreğim

Sana binlerce kez öleceğim

*****

Bozulur yasaklar, kurallar

Sevişmek bağışlanmaz

Affetme beni

İçimde korkulu heyecan

Aşkınla başım dönerken

Vursalar ölemem

*****

Bozulur yasaklar, kurallar

Sevişmek bağışlanmaz

Affetme beni

İçimde korkulu heyecan

Aşkınla başım dönerken

Vursalar ölemem

*****

Bozulur yasaklar, kurallar

Sevişmek bağışlanmaz

Affetme beni

İçimde korkulu heyecan

Aşkınla başım dönerken

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Vursalar Ölemem şarkı sözleri! Melek Mosso - Yıldız Tilbe (Vursalar Ölemem) sözleri nedir? - Haberler
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