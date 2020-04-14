Vuhan'da deniz ürünleri pazarları tekrar açıldı Vuhan'da deniz ürünleri pazarları tekrar açıldıÇin, (DHA)- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) çıkış yeri olarak belirtilen Vuhan'daki hayvan ve deniz ürünleri pazarları tekrar açılmaya başladı.

Vuhan'da deniz ürünleri pazarları tekrar açıldı

Çin, (DHA)- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) çıkış yeri olarak belirtilen Vuhan'daki hayvan ve deniz ürünleri pazarları tekrar açılmaya başladı.

NY Post'un haberine göre, Vuhan'daki kısıtlamaların ve karantina kurallarını kaldırılmasının ardından, kentte bulunan ve en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan bilinen Baishazhou pazarı tekrar açıldı. İnsanların alışveriş yapmaya başladıkları belirtildi.

ABD'Lİ YETKİLİLER UYARILARDA BULUNMUŞTU

Haberde, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci'nin, hayvan ve balık pazarlarının kapatılmamasına yönelik yaptığı açıklamada, 'Bu sıra dışı insan-hayvan temasından çıkan o kadar çok hastalığa sahip olduğumuzda neden kapatmadığımızı anlamıyorum. Bunu anlamak için başka neler olması gerektiğini bilmiyorum' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan, Güney Karolina Senatörü Lindsay Graham'ın, hayvan ve deniz ürünleri pazarlarının kapatılması çağrısında bulunarak, 'Eğer bu pazarları kapatmazsanız ticaret ilişkimiz değişecek. Çin dünyaya nasıl yardım edebilir' Bu pazarları kapatarak? dediği ifade edildi.

Kaynak: DHA